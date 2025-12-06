Дерби «Спартак» — «Динамо» и привет от Дзюбы: экспресс на РПЛ

Ну вот и добрались до последнего тура чемпионата России перед зимним перерывом. Сегодня, 6 декабря, пройдут несколько матчей. Выбрали самые интересные из них, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Нас ждёт дерби двух нестабильных команд с временными тренерами, которые имеют какой-никакой шанс стать полноценными. Чувствуете, сколько неопределённости в таком описании? Особенно когда речь идёт о последней встрече перед зимней паузой. Отталкиваться тут практически не от чего, делать выводы по двум-трём играм слишком опасно.

Что мы точно знаем? Команды готовились в недельном цикле, имели достаточно времени на восстановление и тренировки. Статистика в очных встречах последних лет сопоставима. И, опять же, сложно понять, насколько она релевантна с учётом тренерской чехарды. Так что второй факт попроще: «Спартак» может чудить в гостях, однако на своём поле планку держит. Шесть побед, две ничьих и одно поражение в девяти матчах. Если сократить дистанцию до шести игр, получится ещё круче: 16 очков из 18 возможных.

В принципе, можно не мудрить и заиграть комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85. При повышенной значимости результата для своего будущего тренеры наверняка поставят на надёжность, так что голевых подвигов не ждём. Но мы всё же предпочтём лобовую победу «Спартака» за 2.14. Похоже, с физикой у динамовцев в самом деле проблемы, а эмоциональный фон у красно-белых сейчас получше. Для победы этого хватит.

Прогноз на матч «Зенит» — «Акрон»

Большой день для Артёма Дзюбы! Он возвращается в Санкт-Петербург. Нападающий в полном порядке, именно Дзюба забил единственный мяч в ворота «Пари НН». А за тур до этого отдал две результативные передачи в игре с «Сочи». Находить мотивацию и проявлять себя в принципиальных матчах он умеет, а «Зенит» для него, ясное дело, соперник принципиальный.

Сине-бело-голубые в первом круге разошлись с «Акроном» миром, а в минувшем сезоне на своём поле вообще потерпели поражение со счётом 1:2. Коэффициент на П1 крайне низок, а лезть в форы с учётом последних очных встреч и качества футбола хозяев совсем не хочется. Мы бы выбирали между голом гостей за 1.93 и ставкой «обе забьют в одном из таймов» за 2.50.

Логика простая: гости не уходят без гола на протяжении семи туров РПЛ, а заряженный Дзюба всегда способен что-то придумать. В то же время оборона «Зенита» монолитом не выглядит. В прошлом туре сильно повезло не пропустить от «Рубина». Не решит ли удача взыскать долги?

Экспресс на матчи РПЛ 6 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Спартака» в дерби с «Динамо» за 2.14.

Общий коэффициент: 2.14 х 1.93 = 4.13.