Дерзкая АПЛ: «Сандерленд» огорошит «Манчестер Сити»

Чемпионат Англии по футболу уже давно разогнался и несётся на всех парусах к экватору. Сегодня, 6 декабря, состоятся некоторые матчи 15-го тура английской Премьер-лиги. Выбрали самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Сандерленд»

Встреча одной из самых мощных атак АПЛ с главной сенсацией сезона. «Манчестер Сити» перед этим устроил дикую перестрелку с «Фулхэмом» (5:4) и дожал «Лидс» (3:2), набрав четыре победы в пяти последних турах. У «Сандерленда» — ничья 1:1 на «Энфилде». Новички вели в счёте и были очень близки к исторической победе. Не хватило дотерпеть совсем чуть-чуть.

Под руководством Пепа Гвардиолы «Сити» остаётся машиной по созданию моментов. В чемпионате Англии команда забила уже 32 гола — в среднем 2,3 за матч. Обратная сторона — оборона «Сити». В АПЛ команда уже пропустила 16 мячей, а три из шести последних матчей проходили с тоталом больше 3.5 мяча. А «Сандерленд» под руководством Режиса Ле Бриса — команда, которую уже всерьёз записывают в претенденты на еврокубки.

С точки зрения рынка аккуратнее всего выглядит ставка на голы с обеих сторон. «Манчестер Сити» дома почти гарантированно наигрывает на два-три мяча, а прессинг и характер нынешнего «Сандерленда» позволяют рассчитывать хотя бы на один ответный выстрел. Особенно по мере того, как хозяева будут раскрываться всё сильнее.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

«Астон Вилла» Унаи Эмери влетает в матч на серии из шести побед во всех турнирах и на фоне триллера с «Брайтоном». «Вилла» отыгралась с 0:2 и дожала соперника — 4:3. «Арсенал» Микеля Артеты тем временем спокойно разобрался с «Брентфордом» дома (2:0) и сохранил пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити». Довёл свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей.

«Арсенал» выглядит более собранно и системно. Команда Артеты по-прежнему строится от надёжности: длинная серия сухих матчей осенью и очередные 2:0 с «Брентфордом», при том что по ходу сезона уже было много тяжёлых выездов и Лига чемпионов. Однако кадровая ситуация неидеальна. В то же время фактор календаря чуть сильнее бьёт по «Астон Вилле» из-за поездки на север Англии к «Брайтону».

Сценарий напрашивается такой: «Астон Вилла» при поддержке болельщиков всё равно пойдёт вперёд и найдёт свои моменты. Сочетание стандартов, дальних ударов и индивидуального мастерства почти гарантирует хотя бы несколько опасных эпизодов у ворот Райи. Однако и «Арсенал» в нынешнем виде слишком мощный, чтобы не воспользоваться проблемами бирмингемской обороны и возможным отсутствием Мартинеса — голкипера хозяев.

Экспресс на матчи АПЛ 6 декабря 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Манчестер Сити» — «Сандерленд» за 1.94.

обе забьют в матче «Манчестер Сити» — «Сандерленд» за 1.94. Ставка 2: обе забьют в матче «Астон Вилла» — «Арсенал» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.94 х 1.92 = 3.72.