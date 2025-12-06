Закрываем 2025 год: Двалишвили — Ян и Пантожа — Ван на UFC 323

В ночь на 7 декабря в США (Лас-Вегас) состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В соглавном бою в наилегчайшем весе пройдёт титульный поединок — Александр Пантожа против Джошуа Вана, а в главном бою в легчайшем весе следим за титульным реваншем между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Прогноз на бой Пантожа — Ван

А интересный бой предвидится! Пантожа — действующий чемпион, который защитил свой титул уже четыре раза. И, несмотря на возраст, только входит во вкус с каждым боем. Манера боя у Пантожи простая, но эффективная — перевод соперников в партер, работа на земле. Он не выходил в октагон с февраля, так что время как следует подготовиться у него было.

А важность лагеря сложно переоценить. Джошуа Ван — серьёзный противник. У него пять побед подряд. И удар, который может свалить с ног любого. Бокс Вана — серьёзная проблема для любого. 8,86 акцентированного удара за минуту — мощно. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В партере дела у Джошуа куда хуже. И Пантожа будет этим пользоваться.

Кто в этом бою навяжет свою волю сопернику — тот и победит. Поставим здесь на ТМ 4.5 раунда. Ван хорош в стойке, но навязать свой стиль боя чемпиону не сможет. А на земле Александр решит все вопросы во второй половине противостояния. На опыте и классе. Однако к Джошуа стоит присмотреться. Возможно, его время ещё и настанет.

Прогноз на матч Двалишвили — Ян

Итак, Пётр Ян преодолел кризис, выдал серию из трёх побед и получил второй шанс на титульный бой. При этом россиянина не слишком котируют аналитики, ведь мы помним первый бой Петра с Мерабом. Там Двалишвили шансов не оставил. Хотя есть смягчающее обстоятельство — травма руки у россиянина. Другой вопрос, что в своих последних боях Ян хоть и побеждал уверенно, но не оставил впечатления, что готов разобраться с чемпионом.

Для Мераба это будет четвёртая защита титула за календарный год. Такого не было ни у кого и никогда! И это очень непростые условия — четвёртый лагерь за год, постоянная весогонка. Как на нём скажется сложный график — посмотрим. Также Двалишвили — рекордсмен по тейкдаунам. У него их 117, с огромным отрывом лидирует среди действующих бойцов. А ещё в этой весовой категории никто ранее не выигрывал 13 поединков подряд. Сплошь достижения у Мераба.

На что здесь ставить? Ну, по крайней мере, стоит ждать полный бой. Мераб должен понимать, что он не в идеальной форме, излишних рисков не будет. Ян же вряд ли сможет нокаутировать, он будет пробовать перебить соперника в стойке и избегать борьбы. Так его шансы будут выше. Однако мы всё же считаем, что победит Двалишвили. Уж очень он хорош. Поставим на успех Мераба решением судей.

Экспресс на UFC 323 7 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 раунда в бою Пантожа — Ван за 1.64.

Ставка 2: победа Двалишвили над Яном по очкам за 1.65.

Общий коэффициент: 1.64 х 1.65 = 2.70.