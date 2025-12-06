Почему победителем матча «Краснодара» и ЦСКА окажется «Зенит»

7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре местный одноимённый клуб примет ЦСКА в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент ЦСКА делит второе-третье места с «Зенитом», отставая от «Краснодара» на одно очко. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Что думают букмекеры о центральном матче 18-го тура РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 50% вероятности. Ничья идёт за 3.45, а победа ЦСКА оценивается в 4.15.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.87. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.72.

В каком состоянии «Краснодар»

Предыдущее поражение действующего чемпиона датировано сентябрём, а в середине осени состоялась серия из четырёх побед в РПЛ. Затем календарь подкинул непростой отрезок, избежать осечек не удалось. Разошлись миром с «Балтикой» (1:1) в Калининграде и с «Локомотивом» (1:1) в Москве. Конкуренты подобрались вплотную, начав облизываться на первое место.

Как бы не так! В воскресенье «Краснодар» на своём поле разнёс «Крылья Советов» — 5:0. Дубль Эдуарда Сперцяна, очередной гол Джона Кордобы, по одному мячу от Дугласа Аугусто и Эдуардо Тормены. Лидерство сохранено, заряд уверенности получен. Для зимнего чемпионства достаточно обыграть ЦСКА. Хотя сказать гораздо легче, чем сделать.

С чем к игре подходит ЦСКА

Красно-синих к концу осени настиг упадок сил. Несколько травм наложились на традиционно короткую скамейку. Следовательно, возросла нагрузка на лидеров. В какой-то момент свежести и энергии стало ощутимо не хватать. Позиционная атака просела, однако благодаря надёжности сзади, характеру и стандартным положениям удавалось держать планку. Единственное — уже по традиции проиграли сразу после международной паузы. Получили 0:1 от «Спартака» в дерби.

Ту неудачу закрыли трудовой победой над «Оренбургом» (2:0). В первом тайме соперник смотрелся даже опаснее и конкретнее, однако после перерыва ЦСКА добился своего. Наконец-то отличился кто-то из нападающих — Тамерлан Мусаев установил окончательный счёт. ЦСКА идёт вторым, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. Победа гарантирует лидерство на зимнюю паузу.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА 7 декабря 2025 года

Статус матча запредельный. Пожалуй, перед нами главная игра всей первой части сезона. Цена ошибки велика, а днём ранее «Зенит» примет «Акрон» в Санкт-Петербурге. Соперники будут знать результат, хотя шансы клуба из Тольятти разжиться очками невелики. В такой ситуации высокая цена ошибки может повлиять на ход игры.

Между прочим, очные встречи получаются результативными не так уж часто. Голы в обе стороны забивались лишь в двух из восьми последних случаев. Если сократить выборку до четырёх игр, получится вот что: всякий раз забивалось строго по 1-2 мяча. Потому разумно выбирать между тоталом меньше 2.5 гола за 1.97 и «обе забьют — нет» за 2.12.

Шансы «Краснодара» смотрятся предпочтительнее, однако «быки» точно не станут вжиматься в штрафную. А у ЦСКА основные проблемы именно со взломом низкого оборонительного блока. Так что красно-синие с большой долей вероятности будут выглядеть лучше, чем в среднем за последние недели. А надёжная оборона всегда позволяет рассчитывать на очки.

Ставка посмелее — лобовая ничья за 4.15. Коэффициент очень хорош, соперники стоят друг друга, а на кону первое место на ближайшие 2,5 месяца. Нетрудно представить расклад, при котором победителем матча «Краснодара» и ЦСКА окажется «Зенит».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Краснодар» — ЦСКА за 1.97.