Поезд дальше не идёт: «Локомотив» ждут проблемы в Сочи

7 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи местный одноимённый клуб примет «Локомотив» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент сочинцы располагаются на дне турнирной таблицы, а «Локомотив» с 34 очками занимает четвёртое место. Стартовый свисток — в 16:30 мск.

Что думают букмекеры о матче 18-го тура РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно составляет 53% вероятности. Ничья идёт за 3.85, а победа «Сочи» оценивается в 4.50.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.92. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.82.

В каком состоянии «Сочи»

Смена тренера моментальных результатов не обеспечила. Роберто Морено покинул Сочи, Игорь Осинькин заступил на пост. А воз и ныне там. В смысле на самом дне турнирной таблицы чемпионата России. Даже до графика «очко за игру» очень далеко. А ведь конкуренты не дремлют: «Пари Нижний Новгород», например, в минувшем туре обыграл «Акрон» и подтянулся к зоне стыков.

У южан, конечно, были отдельные всплески, но не более того. Победа над «Пари НН» в начале октября ничего не изменила, да там и соперник чудил на ровном месте. На ум приходит разве что удивительная победа в Грозном над «Ахматом» со счётом 4:2. Впрочем, тогда подопечные Станислава Черчесова переживали сложный период и проигрывали всем подряд. В остальном сочинцы очки набирали редко, зато пропускали исправно.

С чем к игре подходит «Локомотив»

Поводов для грусти не видно. В трёх предыдущих турах добыто семь очков. Пожалуй, с учётом календаря результат отличный. Обыграли «Оренбург» (1:0) и «Ростов» (3:1), разошлись миром с «Краснодаром» (1:1). Чистое четвёртое место в турнирной таблице, а самое главное — до лидеров рукой подать. Отставание составляет два-три очка, причём «Краснодар» и ЦСКА перед паузой сойдутся между собой. Как минимум кто-то один замедлит ход.

Наконец-то вернулся Дмитрий Воробьёв. С «Краснодаром» получил 20 минут, с «Ростовом» полчаса. По идее, за неделю физическое состояние должно только улучшиться. Вполне возможен выход в старте, а с шустрым Воробьёвым атака «Локомотива» куда более стремительна и опасна. Хороший знак.

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» 7 декабря 2025 года

С Кубком России покончено до весенней части сезона, команды готовились в недельном цикле. У «Локомотива» даже небольшое преимущество: гостили в Ростове-на-Дону в воскресенье, а «Сочи» сражался с махачкалинским «Динамо» в понедельник. Имя фаворита сомнений не вызывает, однако брать победу гостей не рискнём.

Железнодорожники в шести предыдущих выездных матчах РПЛ победили только дважды. Причём в одном из случаев далеко ехать не пришлось — 5:3 с «Динамо». А Игорь Осинькин неоднократно показывал, что готов отказываться от комбинационного футбола и упрощать игру, лишь бы набрать очки. Ставить владение будем в зимнюю паузу, а сейчас нужно сохранить реальные шансы на спасение.

Вопросы по газону на стадионе «Фишт» имеются, достаточно вспомнить недавний матч сборной России. Думается, явить весь свой атакующий потенциал москвичам не удастся. Мы бы выбирали между ИТМ 1.5 гола «Локомотива» за 1.93 и 1Х за 2.08. В пяти из семи последних выездных встреч красно-зелёные забивали не больше одного раза.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Локомотива» в матче с «Сочи» за 1.93.