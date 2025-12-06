«Наполи» — «Ювентус». Бить чемпиона Спаллетти не готов

Антонио Конте оживил неаполитанцев, а вот у туринцев впереди много работы.

7 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» 7 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус»

Антонио Конте умеет справляться с трудностями. Ужасный отрезок перед ноябрьской международной паузой не выбил «Наполи» из седла. Перевели дух, собрались с мыслями — и рванули наверх. Одержали важнейшую победу над «Карабахом» в Лиге чемпионов (2:0), позволившую закрепиться в зоне плей-офф общего этапа. Исправили положение на внутренней арене.

Два матча после перерыва — две победы. Для начала быстро и уверенно хлопнули «Аталанту» (3:1), которой не помогла даже смена тренера. Но бергамаски после ухода Джан Пьеро Гасперини находятся в переходном периоде и пока не представляют большой угрозы. Можно было списать исход на слабость соперника и решить, что говорить о выздоровлении действующего чемпиона рано.

А как насчёт победы над лидером чемпионата Италии? Ну, теперь уже бывшим. Ещё и на его поле? В минувшее воскресенье «Наполи» обыграл «Рому» со счётом 1:0, хотя римляне удивительно надёжны в обороне. Добились преимущества в первом тайме, уверенно оберегали его в оставшееся время. У «Ромы» даже моментов толком не было. Удар Бальданци на последних минутах — и всё.

Теперь «Наполи» с 28 очками занимает второе место в Серии А, отставая от «Милана» только по дополнительным показателям. Правда, календарь даже не думает становиться легче. Разобрались с римлянами — встречайте гостей из Турина. «Ювентус» пытается освоиться под руководством Лучано Спаллетти. Период перестроечный, зато мотивация зашкаливает.

Пока во многом выезжают на Кенане Йылдызе. Турок переломил ход встречи с «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов и оформил дубль в ворота «Кальяри» в минувшем туре (2:1). «Ювентус» только седьмой, хотя тут нужно учитывать плотность турнирной таблицы. До конкурентов рукой подать, даже «Наполи» с «Миланом» всего в пяти очках. Вся борьба впереди.

Напрягает именно зависимость от Йылдыза. Команды Конте замечательно умеют закрывать ярко выраженных лидеров соперника. По крайней мере на внутренней арене. А предложить что-то ещё туринцы, видимо, не готовы. Добавим сюда историю противостояния: шесть предыдущих игр в Неаполе закончились в пользу хозяев. Брать ли П1 за 2.40 — дело вкуса, а вот победа «Наполи» с нулевой форой за 1.67 выглядит надёжно.

Ставка: «Наполи» победит с нулевой форой за 1.67.