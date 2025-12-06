«Реал» — «Сельта». Всё из-за рекорда Роналду

7 декабря в матче 15-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид примет «Сельту» на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. «Сливочные» идут вторыми, отставая от «Барселоны» всего на одно очко и поднимаясь после мощной победы 3:0 над «Атлетиком» в Бильбао.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Реал» — «Сельта» 7 декабря 2025 года

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение хозяевам. Средний коэффициент на победу «Реала» — около 1.31 (порядка 72% вероятности). Ничья идёт примерно за 5.66, а успех «Сельты» оценивается коэффициентом 9.00.

При этом аналитики ожидают открытой игры. Тотал меньше 2.5 мяча предлагают в среднем с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Ставка «обе забьют» идёт примерно за 1.67.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Сельта»

До выезда в Бильбао «Реал» три тура подряд играл вничью, вокруг Хаби Алонсо уже сгущались разговоры о шатком кресле. Разгром «Атлетика» с счётом 3:0 немного остудил обстановку. дубль Килиана Мбаппе и гол Эдуарду Камавинга показали, что мадридская команда по-прежнему способна включать чемпионский уровень по требованию.

Отдельная линия сюжета этого сериала — гонка Мбаппе за клубным рекордом Криштиану Роналду по голам за календарный год. У француза уже 55 мячей в 2025 году. До планки в 59 голов — всего четыре, а матчей до Нового года ещё как минимум пять. В Ла Лиге на его счету 16 голов и четыре голевых паса в 15 турах — такая статистика автоматически толкает линию тоталов вверх и заставляет защиту «Сельты» нервно сглатывать.

Однако ось Мбаппе — Винисиус — Беллингем обеспечивает не только хайлайты, но и головную боль тренеру. The Athletic через испанские СМИ отмечал, что при таком трио «Реалу» сложно сохранять баланс. Плюс не все в раздевалке воспринимают запросы Алонсо. Но именно эти звёзды решают ключевые эпизоды. Беллингем успел установить рекорд во встречах с «Барселоной» и после летней операции возвращает планку.

Проблемы у «Реала» сосредоточены сзади. Трент Александер-Арнольд выбыл минимум на пару месяцев из-за рецидива травмы бедра, Дани Карвахаль всё ещё в лазарете — поэтому Хаби Алонсо снова вынужден латать правый фланг обороны Федерико Вальверде. Камавинга после лёгкого ушиба голеностопа в Бильбао пока под вопросом, однако медиа пишут, что повреждение не критичное и речь скорее о дозированном времени, чем о долгом вылете.

«Сельта» Клаудио Хиральдеса идёт в середине турнирной таблицы. 16 очков после 14 туров, разность голов 16:19 и 12-е место — типичный статус неудобного, но не элитного середняка. В последних официальных матчах команда чередует яркие отрезки с провалами. Победы над «Алавесом» и в Лиге Европы соседствуют с домашними 0:1 от «Эспаньола» и 2:4 — от «Барселоны». Умеет забирать мяч, однако регулярно платит за риск провалами между линиями.

В атаке ставка по-прежнему на опыт Яго Аспаса и вернувшегося в Галисию Борхи Иглесиаса, который уже стал лучшим бомбардиром «Сельты» в текущей Ла Лиге. Но прямо перед поездкой в Мадрид команда вымоталась в Кубке Испании: только серия пенальти после 120 минут игры с «Сант-Андреу» и удаления защитника Карлоса Домингеса вывела её в следующую стадию. Свежести перед визитом на «Бернабеу» явно не прибавилось, а глубина обороны и так не велика.

Если смотреть по цифрам, игры «Сельты» в этом сезоне получаются достаточно результативными. В чемпионате Испании в среднем около 2,5 гола за матч, обе стороны забивают примерно в трёх четвертях этих встреч. «Реал» же дома идёт без потерь — шесть побед в шести турах. Что при атакующей мощи Мбаппе и Винисиуса превращает каждый домашний матч в аттракцион с устойчивым перевесом мадридцев.

Суммируем: разница в классе, мотивация Мбаппе в охоте за рекордом, мучительные 120 минут «Сельты» в Кубке Испании и её привычка не закрываться даже против топов подталкивают к сценарию уверенной победы «Реала» с обилием моментов. Для игры по линии чуть безопаснее, чем фора, выглядит тотал больше. Даже при возможной ротации Алонсо ресурса атаки хозяев должно хватать на три-четыре гола. А тут ещё и соперник обязан подключиться.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Сельта» за 1.88.