«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Такая сладкая месть

Манкунианцы дважды уступили «волкам» в прошлом сезоне, но теперь это худший клуб АПЛ. Попробуй не выиграть!

8 декабря в матче 15-го тура АПЛ встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ» 8 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.85, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 — около 25%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «МЮ»

Здесь определиться со ставкой легко. При одном условии. Ни в коем случае не открывайте историю противостояния! Иначе уверенность вас покинет. Там всё для болельщиков «Манчестер Юнайтед» совсем грустно. В прошлом сезоне не просто проиграли оба раза, а ещё и забить не смогли. 0:2 на выезде, 0:1 – дома. Предыдущая победа датирована февралём 2024 года, ту игру сложно забыть: «Вулверхэмптон» спасся на 90+5-й минуте, чтобы пропустить на 90+7-й. Уступил со счётом 3:4. Как видно, даже там забил достаточно.

«Манчестер Юнайтед» с прошлого сезона, может, принципиально сильнее и не стал. Удачные отрезки потихоньку прорезаются, кое-какие контуры проступают. Но за рывком обязательно следует просадка. Выиграли три раза подряд — потом непременно потеряют очки с бьющимся за выживание «Ноттингем Форест» (2:2) и нестабильным «Тоттенхэмом» (2:2). Закусят домашним поражением от «Эвертона» (0:1).

Казалось бы, явный спад. А следом показывают характер, одерживают волевую победу на выезде над «Кристал Пэлас» (2:1). И вот такие американские горки – весь сезон. С учётом отсутствия еврокубков и увеличенного времени на тренировки не впечатляет. Хотя отставание от группы преследователей «Арсенала» небольшое.

Другое дело, что качество футбола оставляет желать лучшего. С тем же «Кристал Пэлас» выручили угловые. В позиционном нападении получается немногое, а с «Вулверхэмптоном» определённо придётся действовать первым номером. С другой стороны, угловых должно быть в достатке, а с ними в последнее время дела обстоят хорошо.

В общем, опасения и личные встречи перебиваются логичным аргументом. «Вулверхэмптон» нынче совсем не тот, что в последние годы. Полнейший бардак в руководстве, тренеры меняются по поводу и без, результатов нет. Последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии с огромным отставанием даже от 19-й строчки. Впереди много времени, однако пока никаких поводов для радости не найти.

«Вулверхэмптон» ужасен хоть дома, хоть на выезде. Не достиг даже двузначного показателя по забитым мячам, даром что остальные представители АПЛ успели отличиться как минимум 13 раз. Пропускает тоже больше всех. Нет, понятно, что «МЮ» умеет удивлять и падать на ровных поверхностях. Но когда с таким оппонентом на П2 дают 1.85, надо брать.

Ставка: победа «МЮ» над «Вулвз» за 1.85.