«Торино» — «Милан». Аллегри повторит на бис

Миланцы одержали две кряду победы в Серии А со счётом 1:0. И хотят третью.

8 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Торино» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Милан» 8 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Милан»

«Торино» что-то совсем зачах. До международной паузы не проигрывал на протяжении пяти туров чемпионата Италии, а сразу после неё выстоял в дерби с «Ювентусом» (0:0). На этом, похоже, успокоился и посчитал задачу выполненной. Рановато. Последовали два поражения, каждое из которых трудно назвать нормальным.

Нет, «Комо» нынче в порядке. Шаг за шагом двигается к статусу новой силы в итальянском футболе, уже в нынешнем сезоне рассчитывает попасть в еврокубки. Но 1:5 на своём поле? Без удалений, в равных составах. Команда просто расклеилась после третьего мяча, бросила играть. За что и поплатилась.

Ну ладно. Обидно, но разовые сбои случаются с каждым. Дальше-то календарь подбрасывает «Лечче», который бьётся за выживание. Подходящий соперник, чтобы… устроиться на 0:2 к середине первого тайма! По крайней мере, именно так решили туринцы. В оставшееся время владели мячом, пытались что-то придумать. Мозгового штурма хватило на один мяч и нереализованный пенальти в концовке. Итог — 1:2.

Казалось бы, 13-е место — вполне нормально. Если посмотреть на плотность, так перестаёт казаться. До зоны вылета всего четыре очка, причём внизу обречённой и безыдейной выглядит разве что «Верона». Хотя и её состав позволяет рассчитывать на большее. В общем, «Торино» начал игру с огнём, а впереди визит «Милана».

Если что, речь идёт о лидере Серии А. Пусть и не единоличном. Плюс-минус опережает «Наполи» только по дополнительным показателям. Зато не проигрывает с самого первого тура. Ничьих пока многовато, в позиционных атаках наблюдаются проблемы. Но свой гол-два соображает стабильно. С учётом надёжности обороны этого хватает.

Отсюда первый вариант. Простенький, надёжненький. Х2 + тотал меньше 3.5 гола доступен за 1.66. Гостевые матчи с «Торино» миланцам в последнее время не давались, однако при Аллегри результаты за пределами родного стадиона явно скакнули вверх. В Кубке Италии с «Лацио» поберегли нескольких лидеров, сил должно быть достаточно.

Конкуренты не блещут, скудетто в нынешнем сезоне реален. Полный вперёд! «Милан» в самом деле может допустить осечку, однако много не пропустит. ИТМ 1 гола «Торино» за 1.57 сгодится для экспресса, а мы рискнём заиграть вариант с отсутствием голов хозяев за отличные 2.45.

Ставка: «Торино» не забьёт «Милану» за 2.45.