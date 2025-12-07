Он вам не «Кайрат»: «Ливерпуль» покажет зубы в Италии

9 декабря на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Ливерпуль» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На данный момент итальянский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице с 12 очками, а «Ливерпуль» с девятью очками занимает 13-е место. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги чемпионов

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно составляет 42% вероятности. Ничья идёт за 3.85, а победа «Ливерпуля» оценивается в 2.95.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.56.

В каком состоянии «Интер»

На первый взгляд всё просто замечательно. 12 очков после пяти туров, четвёртое место в турнирной таблице общего этапа. Больше набрал только «Арсенал», который вообще не допускает осечек. Если смотреть пристальнее, появляются вопросы. Дело в том, что «Интер» великолепно сделал обязательную программу. Как только дело дошло до произвольной, случилось поражение.

Итальянцы выжали максимум из приятного календаря. Одолели едва дышащий нынче «Аякс», а также «Славию», «Юнион» и «Кайрат». Тоже нужно уметь, но особых поводов для гордости тут нет. А следом подоспел мадридский «Атлетико». Тут же проиграли со счётом 1:2. Смотрелись не хуже, однако концентрации в концовке явно не хватило. И с большими матчами у «Интера» такое далеко не впервые. Рядом, близко — а в итоге пусто.

С чем к игре подходит «Ливерпуль»

Первый сезон после эры Клоппа выдался триумфальным, второй смело можно назвать кризисом веры. Дошло до обсуждения отставки Арне Слота на полном серьёзе. К счастью, мерсисайдцы обыграли «Вест Хэм», и разговоры утихли. В АПЛ идут непривычно низко, «Арсенал» создал внушительный задел. Но до всех остальных довольно близко, так что борьба впереди.

В Лиге чемпионов примерно то же самое: ниже ожиданий, но поправимо. Девять очков за пять туров, 13-е место. С учётом оставшегося календаря выход в плей-офф вряд ли куда убежит. А вот для попадания в топ-8 предстоит резко прибавлять. Разгрузить календарь и обойтись без стыкового раунда — большое подспорье. Сравняться по очкам с «Интером» было бы весьма приятно. А для этого нужно побеждать.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» 9 декабря 2025 года

О проблемах «Ливерпуля» говорят много, смело, громко. И, разумеется, по делу. Но кого в нынешнем сезоне победил «Интер»? Команда систематически проигрывает большие матчи. 3:4 с «Ювентусом», 1:3 с «Наполи», 0:1 — с «Миланом». Трудовые 1:0 с «Ромой» — вот и весь улов. Как-то маловато, не находите?

Состав у «Ливерпуля» поинтереснее, а потому коэффициенты вызывают стойкое желание сыграть против линии. На П2 дают почти тройку. Брать или нет — дело вкуса. А вот победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 2.15 выглядит замечательно. В случае ничейного исхода произойдёт возврат. Мы не то чтобы впечатлены игрой англичан. Скорее, считаем переоценёнными успехи миланцев. Они гораздо круче расправляются со слабыми и обездоленными. Вот только к «Ливерпулю» это не имеет отношения. Он проблемный, нестабильный, даже кризисный. Но уж точно не слабый.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Интер» с нулевой форой за 2.14.