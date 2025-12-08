Те, у кого нет Лиги чемпионов: экспресс на матчи «МЮ» и «Милана»

Очередная неделя позади, приступаем к новой. Скоро новый год, но Лига чемпионов и другие еврокубки по-прежнему с нами. По понедельникам обычно проводятся матчи тех, кто не задействован на евроарене. Значит, играют лишь середняки и аутсайдеры? А вот и нет! Вернее, не совсем.

Сегодня, 8 декабря, в английской Премьер-лиге состоится матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», а в итальянской Серии А – «Торино» — «Милан». Считать ли сегодняшних «красных дьяволов» и «россонери» середняками — вопрос деликатный. Но равнодушно проходить мимо точно не стоит.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Здесь определиться со ставкой легко. При одном условии. Ни в коем случае не открывайте историю противостояния! Иначе уверенность вас покинет. Там всё для болельщиков «Манчестер Юнайтед» совсем грустно. В прошлом сезоне манкунианцы не только проиграли оба раза, но ещё и забить не смогли. 0:2 на выезде, 0:1 дома. Предыдущая победа датирована февралём 2024 года, ту игру сложно забыть: «Вулверхэмптон» спасся на 90+5-й минуте, чтобы пропустить на 90+7-й. Уступил со счётом 3:4. Как видно, даже там забил достаточно.

Опасения и личные встречи перебиваются логичным аргументом. «Вулверхэмптон» нынче совсем не тот, что в последние годы. Полнейший бардак в руководстве, тренеры меняются по поводу и без, результатов нет. Последнее место с огромным отставанием даже от 19-й строчки. Впереди много времени, но пока никаких поводов для радости не найти.

«Вулверхэмптон» ужасен хоть дома, хоть на выезде. Не достиг даже двузначного показателя по забитым мячам, даром что остальные успели отличиться как минимум 13 раз. Пропускает тоже больше всех. Нет, понятно, что «МЮ» умеет удивлять и падать на ровных поверхностях. Но когда с таких оппонентом на П2 дают 1.85, надо брать.

Прогноз на матч «Торино» — «Милан»

«Торино» что-то совсем зачах. До международной паузы не проигрывал на протяжении пяти туров чемпионата Италии, а сразу после неё выстоял в дерби с «Ювентусом» (0:0). На этом, похоже, успокоился и посчитал задачу выполненной. Рановато. Последовали два поражения, каждое из которых трудно назвать нормальным. «Комо» нынче в порядке, но 1:5 на своём поле? Дальше «Лечче», который бьётся за выживание, и поражение со счётом 1:2.

В общем, «Торино» начал игру с огнём, а впереди визит «Милана». Если что, речь идёт о второй команде Серии А. Опережает «Наполи» только по дополнительным показателям. Зато не проигрывает с самого первого тура. Ничьих пока многовато, в позиционных атаках наблюдаются проблемы. Но свой гол-два «россонери» соображают стабильно. С учётом надёжности обороны этого хватает.

Конкуренты не блещут, скудетто в нынешнем сезоне реален. Полный вперёд! «Милан» может допустить осечку, однако много не пропустит. ИТМ 1 гола «Торино» за 1.57, конечно, сгодится для экспресса, но мы рискнём заиграть вариант с отсутствием голов хозяев за отличные 2.45.

Экспресс на футбол 8 декабря 2025 года

победа «МЮ» в матче с «Вулверхэмптоном» за 1.85. Ставка 2: «Торино» не забьёт «Милану» за 2.45.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.45 = 4.53.