«Аталанта» — «Челси». Здесь вам не Баку

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Аталанта» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Челси» 9 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Челси» (09.12.2025)

Одна из самых принципиальных игр вторника в Лиге чемпионов, если исходить из положения в турнирной таблице. Обе команды набрали за пять туров по 10 очков. Уверенно входят в зону плей-офф. Трудно представить расклад, при котором хоть кто-то из них окажется за пределами топ-24. Задача-минимум если не выполнена, то дошла до стадии улаживания формальностей.

А вот место в топ-8 не гарантировано никому. Слишком много желающих. На сегодня англичане располагаются на седьмой строчке, итальянцы идут 10-ми. Всё дело в дополнительных показателях, а именно — в разнице мячей. Победа в Бергамо не только принесёт важные три очка, но и позволит тормознуть прямого конкурента. Это всегда приятно.

Для «Челси» особенно важно, что на поле вернётся Мойсес Кайседо. Полузащитник был удалён с поля в важнейшей встрече с «Арсеналом» и нарвался на дисквалификацию в АПЛ, однако на Лигу чемпионов наказание не распространяется. Порядка и уверенности в середине станет гораздо больше, а в таких матчах это большое подспорье. Ждём от гостей хорошего контроля мяча и надёжности в опорной зоне.

Собственно, англичане в Лиге чемпионов испытывают ровно одну проблему. С результатами вдали от «Стэмфорд Бридж». На родном стадионе задушили «Бенфику» (1:0), разорвали «Аякс» (5:1) и даже разгромили «Барселону» (3:0). На выезде зацепили одно очко за две игры. По 1:3 от «Баварии» вопросов нет — слишком силён соперник. Но 2:2 с «Карабахом», при всём уважении к чемпиону Азербайджана, выглядят натуральной оплошностью.

Что ж, есть отличный шанс закрыть неудачи и приблизиться к прямому выходу в плей-офф. «Аталанта» на старте сезона хандрит, успела сменить главного тренера и назначить перспективного Раффаэле Палладино. Времени на то, чтобы привить фирменный позиционный футбола с владением мяча, у него не было, наследство же от предшественника досталось печальное. В Лиге чемпионов помог календарь. А вот в Серии А положение грустное.

Итальянцы даже перебрали очков в Лиге чемпионов, если верить продвинутой статистике. Качество футбола заметно отстаёт от результатов. А тут приедет мотивированный и набравший ход «Челси». Шутка ли — недавно «синие» едва не обыграли «Арсенал», который на сегодняшний день выглядит сильнейшим в Европе. Пожалуй, коэффициент выше двойки на П2 следует считать подарком. Сейчас это команды разного уровня.

Ставка: «Челси» победит «Аталанту» за 2.10.