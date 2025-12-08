«Кайрат» — «Олимпиакос». Казахстан не дождётся победы

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос» 9 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Кайрата» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос» (09.12.2025)

Действующие чемпионы Казахстана и Греции сойдутся в Алма-Ате в уникально раннее для групповой стадии еврокубков время. Стартовый свисток прозвучит аж в 18:30 мск. Тут надо бы добавить, что к тому моменту прогноз погоды обещает минусовую температуру. Совсем небольшую, буквально -1-2°С. И всё же на гостей это наверняка окажет определённое влияние.

Команды находятся на дне турнирной таблицы общего этапа. «Кайрат» добился исторического достижения, однако к новому уровню сопротивления ожидаемо оказался не готов. Бьётся, старается, терпит. Увы, разница в классе слишком велика. Пока выступление на общем этапе напоминает экскурсию: попробовать себя на фоне элиты, привезти в Казахстан большие клубы. А результаты — как получится.

Получилось на одно очко в пяти турах, хуже только переживающий жуткий кризис «Аякс». На своём поле алмаатинцы сыграли по нулям с «Пафосом». Киприоты потом изрядно попили крови у других, хотя здесь нужно учитывать обстоятельства. Дело в том, что уже на пятой минуте в Алма-Ате они остались в меньшинстве. Хозяева владели мячом, много били из-за штрафной. Забить не смогли.

В остальном — жуткое начало (1:4 со «Спортингом», 0:5 с «Реалом») и достойные поражения в матчах с «Интером» (1:2) и с «Копенгагеном» (2:3) в ноябре. Чемпионат Казахстана завершился ещё в октябре. По традиции «Кайрат» забрал золото, хотя пришлось понервничать. Другой вопрос, что держать тонус на таком фоне становится гораздо тяжелее. Всё же в Лиге чемпионов интенсивность высокая, на тренировках и в спаррингах её не отработать.

«Олимпиакосу» не повезло с календарём. Проигрывали только грандам — «Арсеналу» (0:2), «Барселоне» (1:6), «Реалу» (3:4). Могли бы рассчитывать на большее в оставшихся матчах, но увы. Только ничьи с «Пафосом» (0:0) и ПСВ (1:1). В заключительных турах расписание гораздо приятнее, однако до зоны стыков не хватает четырёх очков. Шансы сохраняются, если больше осечек не произойдёт.

В Греции сезон в разгаре, предыдущий матч проводили 6 декабря. Холод, искусственный газон, чужое поле — это всё очень серьёзно. Однако разница в классе понятна, а -2°С — вполне приемлемые условия для добротного футбола. Так что рассчитываем на трудовую, нервную, но всё-таки победу гостей.

Коэффициенты низкие, так что придётся выкручиваться. Берём П2 в первом тайме за 2.00. Температура постепенно будет снижаться, так что грекам логично сделать ставку на быстрый гол, а дальше смотреть по ситуации. Проблемы хозяев с тонусом позволяют предположить, что им потребуется какое-то время вкатиться в игру. Как бы не стало поздно.

Ставка: «Олимпиакос» победит «Кайрат» в первом тайме за 2.00.