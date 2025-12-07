Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной

Московский «Спартак» завершил первую часть сезона Мир РПЛ ничьей с «Динамо». После 18 туров – шестое место с отставанием либо в 10, либо в 11 очков от лидера. И без тренера. Вот такие грустные итоги получаются. Красно-белые снова на распутье, снова с надеждами на лучшее. А спартаковский цикл давно стал мемом.

Деян Станкович, который выдал такую крутую осень в прошлом сезоне, так и не стал тренером на годы. Постоянные метания в схемах и составе, истерики на тренерской скамейке. Сломанные часы показывают верное время два раза в сутки. Вот и у «Спартака» Станковича получалось порой. Но редко. Отставка вполне понятна.

А вот что непонятно, так это кто будет новым тренером. Сага длится уже пару месяцев, однако готовой кандидатуры так и нет. На этом фоне был шанс у Вадима Романова, который в статусе исполняющего обязанности получил четыре матча. Сплотить коллектив получилось, дать результат — нет. Романов, наверное, перспективный тренер, но это не тот клуб, который будет ждать.

Так что сейчас у руководства москвичей горячее время. Нужно найти тренера, нужно проводить селекцию. А болельщики могут только надеяться и верить в лучшее. Хм. Где-то такое мы уже слышали и не раз, правда?

Однако давайте взглянем на ситуацию серьёзно. На что может претендовать «Спартак» в оставшейся части сезона? Начнём с РПЛ. Шестое место, 29 очков. Коэффициент на чемпионство — 50.00. То есть около 2% вероятности. Столько же букмекеры дают, например, на итоговый успех «Балтики». Клуба-открытия, потрясающе системной и организованной команды, но всё же ограниченной в ресурсах, да и вообще дебютанта. Однако, кстати, сейчас калининградцы выше «Спартака» в таблице и дважды одолели грозного соперника.

Если перевести цифры в слова — делаем вывод. Шансы на чемпионство у «Спартака» минимальны. Отыграть 10-11 очков за 12 туров почти нереально. Даже если выигрывать почти всё или даже всё, в чем есть сомнения. А конкуренты тоже будут набирать очки. Так что иллюзии нужно отбросить. Чем быстрее, тем лучше. Чуть реальнее попасть в тройку, но и там отставание уже минимум в семь очков (зависит от итога встречи «Краснодар» — ЦСКА). Совсем махнуть рукой на чемпионат, конечно, нельзя, однако есть вариант, что клуб сделает ставку на Кубок.

Там спартаковцы идут в верхней сетке. До цели — три шага. Это если всё пойдёт хорошо. Нужно победить в двухматчевом противостоянии «Динамо», потом — «Краснодар» или ЦСКА, ну и Суперфинал! При этом есть право на ошибку: проиграют динамовцам – спустятся в Путь регионов. Да, дорога непростая, но опять же — соперники могут бороться за чемпионство в РПЛ («Динамо» это не касается), так что какое-то преимущество здесь у «Спартака» будет. Пока шансы красно-белых в этом турнире оценивают в 4.00. Выше аналитики видят только «Зенит».

У спартаковцев по меркам РПЛ отличный состав. Не без слабых мест, однако класс игроков очень высок. Всё, что нужно этой команде — просто стабильность. Понятный тренер с понятной идеей, никаких скандалов внутри. Этот «Спартак» должен думать только о футболе — тогда придёт и результат.