Мы тебя не боимся, Гарри Кейн! Прогноз на матч «Бавария» — «Спортинг»

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Спортинг». Игра пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Команда Венсана Компани идёт в топ-3, набрав 12 очков в пяти турах, а команда Руя Боржеша с 10 очками держится в восьмёрке и тоже претендует на прямой выход в 1/8 финала.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Спортинг» 9 декабря 2025 года

Букмекеры ожидаемо отдают серьёзное предпочтение хозяевам. В среднем на победу «Баварии» предлагается сделать ставку с коэффициентом 1.23. Ничья идёт примерно за 6.50, а на успех «Спортинга» дают коэффициент в районе 11.00.

При этом аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 мяча идёт примерно за 3.00, а тотал больше 2.5 — за 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Спортинг» (9.12.2025)

«Бавария» подходит к игре в сумасшедшем атакующем тонусе. Команда Венсана Компани накануне разбила «Штутгарт» — 5:0. Неугомонный Гарри Кейн, выйдя со скамейки, оформил хет-трик за 23 минуты. При этом в последних шести матчах мюнхенцы в среднем забивают больше трёх мячей, и все встречи стабильно пробивают верх по тоталам.

А ведь у «Баварии» есть нюансы по составу. Левый вингер Луис Диас пропускает матч из-за дисквалификации в Лиге чемпионов, однако глубина атаки позволяет компенсировать потерю за счёт Майкла Олисе и Сержа Гнабри. Опорная ось с Йозуа Киммихом по-прежнему задаёт высокий темп и даёт свободу флангам, чтобы те могли подключаться большими силами.

«Спортинг» Руя Боржеша едет в Мюнхен далеко не туристом. Португальцы не проигрывают 11 матчей подряд, добились ничьей 1:1 с «Бенфикой» в домашнем чемпионате и там же разгромили «Эштрелу» — 4:0. Команда много атакует, остаётся самой результативной в Португалии, а колумбиец Луис Суарес и Педру Гонсалвеш регулярно делают разницу в завершающей стадии.

В чемпионате Португалии и Лиге чемпионов «Спортинг» редко закрывается даже во встречах с соперниками топ-уровня. При среднем показателе 2,6 гола за матч в последних пяти играх во всех турнирах и прочной обороне (меньше одного пропущенного) лиссабонцы всё равно оставляют пространство за высоко поднимающимися фулбеками. Угадайте, кто пользуется лучше всего именно этим пространством, разрывая фланги.

Статистика в самой Лиге чемпионов тоже подталкивает к ставке через голы, а не через исход. У «Баварии» на общем этапе 15 забитых и шесть пропущенных за пять туров, у «Спортинга» — 11 и 5 соответственно. То есть обе команды в среднем забивают минимум дважды. Плюс для португальцев матч в Мюнхене — шанс закрепиться в топ-8, провести встречу в глухой обороне и проиграть, например, 0:1, а не 2:3, им попросту невыгодно. Шансов зацепиться за очки меньше.

«Бавария» логично выглядит фаворитом, причём внушительным. Как по классу, так и по глубине состава. Особенно дома. Но с учётом формы атакующих линий обеих команд и того, как часто немцы позволяют соперникам создавать моменты на фоне своего агрессивного стиля, куда интереснее выглядит не П1, а ставка на высокий тотал. На ОЗ дают прелестнейшие 1.75. А если сюда добавить ТБ 2.5 мяча?

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Бавария» — «Спортинг» за 2.00.