Воспоминания «Барселоны» о Хави и подвиги «Кайрата» в Лиге чемпионов

Очередной уикенд позади, но скучать, как обычно, некогда. Уже сегодня, 9 декабря, возвращается Лига чемпионов — 6-й тур общего этапа. Выбрали для вас несколько интересных матчей вечера и собрали в один экспресс.

Прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт»

Заслуженное поражение в «класико» явно задело каталонцев за живое. Встрепенулись, выдали солидную серию побед при традиционно высокой результативности. Пять очков отставания от мадридского «Реала» обернулись лидерством необычайно быстро по меркам чемпионата Испании. Соперник умудрился сыграть вничью три раза подряд и остался позади. Жизнь налаживается!

Самое время браться за Лигу чемпионов. А там, прямо скажем, есть к чему стремиться. К счастью, впереди всего лишь «Айнтрахт». Четыре очка за пять туров, обыгран только «Галатасарай». Команда находится вне зоны плей-офф. В Бундеслиге тоже не блещет: располагается на седьмой строчке. Но есть и второй момент. Пожалуй, даже поважнее. Именно франкфуртцы нанесли каталонцам личное оскорбление 3,5 года назад. Тогда у руля ещё был Хави.

Дело было в четвертьфинале Лиги Европы. «Айнтрахт» прошёл дальше (1:1 и 3:2), однако суть даже не в итоговом счёте. Позором стало число болельщиков немецкого клуба. Их на «Камп Ноу» оказалось больше, чем каталонских. С тех пор многое изменилось, но несколько футболистов в составе остались. Да и в руководстве наверняка намекнут на особый статус встречи. Так что рассчитывать гостям не на что. Тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.83 — вариант. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и быстрого гола.

Прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпиакос»

Действующие чемпионы Казахстана и Греции сойдутся в Алма-Ате в уникально раннее для групповой стадии еврокубков время. Стартовый свисток прозвучит аж в 18:30 мск. Тут надо бы добавить, что к тому моменту прогноз погоды обещает минусовую температуру. Совсем небольшую, буквально -1-2°С. И всё же на гостей это наверняка окажет определённое влияние.

Команды находятся на дне турнирной таблицы общего этапа. «Кайрат» добился исторического достижения, однако к новому уровню сопротивления ожидаемо оказался не готов. Бьётся, старается, терпит. Пока выступление в ЛЧ напоминает экскурсию, что уже само по себе является подвигом. «Олимпиакосу» же не повезло с календарём. В заключительных турах расписание гораздо приятнее, однако до зоны стыков не хватает четырёх очков. Надо упереться.

Коэффициенты низкие, так что придётся выкручиваться. Берём П2 в первом тайме за 2.00. Температура постепенно будет снижаться, так что грекам логично сделать ставку на быстрый гол, а дальше смотреть по ситуации. Проблемы хозяев с тонусом позволяют предположить, что им потребуется какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Как бы не стало поздно.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Челси»

Одна из самых принципиальных игр вторника в Лиге чемпионов, если исходить из положения в турнирной таблице. Обе команды набрали за пять туров по 10 очков. Уверенно входят в топ-24. Трудно представить расклад, при котором хоть кто-то из них окажется за его пределами. Задача-минимум если не выполнена, то дошла до стадии улаживания формальностей. А вот место в топ-8 не гарантировано никому.

У англичан в Лиге чемпионов ровно одна проблема. С результатами вдали от «Стэмфорд Бридж». На родном стадионе задушили «Бенфику» (1:0), разорвали «Аякс» (5:1) и даже разгромили «Барселону» (3:0). На выезде зацепили одно очко за две игры. По 1:3 от «Баварии» вопросов нет — слишком силён соперник. Но 2:2 с «Карабахом», при всём уважении к чемпиону Азербайджана, выглядят натуральной оплошностью.

Что ж, есть отличный шанс закрыть неудачи и приблизиться к прямому выходу в плей-офф. «Аталанта» на старте сезона хандрит, успела сменить главного тренера и назначить перспективного Раффаэле Палладино. Времени на то, чтобы привить фирменный позиционный футбола с владением мяча, у него не было, наследство же от предшественника досталось печальное. В Лиге чемпионов помог календарь. А вот в Серии А положение грустное. Станет грустным и в ЛЧ.

Экспресс на Лигу чемпионов 9 декабря 2025 года

Общий коэффициент: 1.83 х 2.00 х 2.10 = 7.68.