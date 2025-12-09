Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» (10.12.2025)

О-хо-хо, что за матч! Однозначно главная вывеска 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Громкость имён сочетается с хорошими результатами и прямой конкуренцией. После пяти туров англичане с 10 очками находятся за пределами первой восьмёрки. Впрочем, только из-за дополнительных показателей. И явно хотят забраться выше. У мадридцев 12 очков и пятая строчка.

Хосеп Гвардиола сам придумал себе трудности на ровном месте. Ну, он это любит, вы знаете. «Манчестер Сити» начал с трёх побед и яркой гостевой ничьей с «Монако» (2:2). А затем решил сыграть в ротацию и выпустить чуть ли не второй состав на встречу с «Байером». В родных стенах! Результат не заставил себя ждать — 0:2. Выход лидеров на замену ничего не изменил.

Каталонского тренера легко понять. В чемпионате Англии крайне хорош «Арсенал», каждая осечка рискует оказаться роковой. А в Лиге чемпионов всё складывалось как будто бы слишком хорошо. Вот итог: в АПЛ всё равно потерпели поражение в матче с «Ньюкаслом» (1:2) и позволили лондонцам увеличить отрыв. Теперь ещё и в еврокубке придумали себе сложности.

«Реал» на внутренней арене тоже не блещет. Недавно выдал серию из трёх ничьих. После такого пять очков отрыва от «Барселоны» превратились в отставание. А после поражения во встрече с «Сельтой» оно достигло угрожающих четырёх очков. Ладно хоть в любимой Лиге чемпионов порядок: четыре победы за пять туров при поражении в матче с «Ливерпулем» (0:1). На «Энфилде» совсем ничего не получалось, однако время от времени такое бывает.

Как видно, с большими матчами у мадридцев есть проблемы. Была не только победа в «класико», но и 0:1 в Ливерпуле. А также 2:5 в мадридском дерби. Отношения между Хаби Алонсо и футболистами не самые радужные. Винисиус вроде бы снизил градус требований и ожиданий. Однако наличие в раздевалке такого числа людей с большим эго требует деликатности и мудрости. Иначе снова полыхнёт.

Беллингем вернулся, его надо ставить в состав. Если использовать связку с Гюлером, нарушается баланс. Великолепно работавший в первые месяцы прессинг явно просел. А у «Манчестер Сити» порядка и стабильности побольше. В Мадриде Гвардиола явно не выставит второй состав. Основа же у него сейчас действует ровнее, конкретнее, качественнее и сбалансированнее.

При этом букмекеры не считают фаворитами мадридцев. Да, «Сантьяго Бернабеу». Да, Лига чемпионов. Но «Реал» сейчас болтает, он не выглядит единым целым. А тут ещё и боссы «сливочных», как сообщается в СМИ, поставили Хаби Алонсо условие. Проиграет «Сити» — будет уволен.

Разумеется, дополнительное давление ни к чему хорошему не приведёт. На победу англичан с нулевой форой дают замечательный коэффициент 2.13. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.98. Отличные варианты. Гости вряд ли останутся без очков.

Ставка: «Манчестер Сити» победит с нулевой форой за 1.98.