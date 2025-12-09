«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Атлетик» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Атлетик» — «ПСЖ» 10 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ» (10.12.2025)

«ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов окончательно потерял интерес к чемпионату Франции. Проблемы с настроем на внутренней арене бросаются в глаза: аж пять осечек в 10 предыдущих турах. В конце ноября парижане, например, на выезде проиграли «Монако» (0:1), который сам находится в кризисе.

Самое удивительное, что конкуренты долгое время отказывались этим пользоваться. Тоже теряли очки в решающий момент. Только после 14-го тура «Ланс» собрался с мыслями, добыл победу и теперь опережает парижан на одно очко. Впрочем, времени ещё очень много, а потому в итоговом успехе гегемона никто особо не сомневается. Надо только подождать.

Иное дело Лига чемпионов. Тут «ПСЖ» время от времени включается. Четыре победы в пяти турах, 12 очков из 15 возможных и второе место в турнирной таблице общего этапа. Единственное поражение состоялось в матче с «Баварией» (1:2). Справедливо: полностью уступили до перерыва, больше тайма действовали в большинстве. От поражения уйти могли, но мюнхенцы три очка не отдали.

Подопечные Луиса Энрике с горя устроили футбольный рейв на пару с «Тоттенхэмом». Восемь голов на двоих, красная карточка (Лукас Эрнандес не сыграет в Бильбао из-за дисквалификации), победа со счётом 5:3. Развеялись. Теперь пора в Испанию к одному из главных разочарований первых туров общего этапа.

«Атлетик» осенью с колоссальным трудом добывал победы. Хоть в Ла Лиге в матчах с аутсайдерами, хоть в Лиге чемпионов. Обыграли баски только «Карабах» (3:1), да и то до 70-й минуты счёт оставался равным. Сгоняли по нулям с пражской «Славией» — тоже не повод для гордости. В остальном всё грустно: 0:2 с «Арсеналом», 1:4 с дортмундской «Боруссией», 0:2 с «Ньюкаслом». Находятся за пределами топ-24, а впереди не самые слабые «Аталанта» и «Спортинг».

«ПСЖ» заметно сильнее, однако в Бильбао сложно было даже «Арсеналу». Баски пропустили первый мяч только на 72-й минуте. К тому же в выходные парижане выясняли отношения с претендующим на зону Лиги чемпионов «Ренном». В общем, фаворит тут понятен, но рассчитывать на лёгкую прогулку ему однозначно не стоит. Выбрать достойную ставку непросто: на П2 дают 1.65, а лезть в форы опасно.

Если Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.71 вас не устраивает, рассмотрите ничью в первом тайме за 2.45. Баски выстояли против «Арсенала», а «ПСЖ» в принципе долго вкатывается в Лиге чемпионов. Например, за пять туров парижане забили всего два мяча в первые 30 минут. Зато после перерыва отгрузили аж 11. Ждём сравнительно спокойного первого тайма, а ближе к финальному свистку событий станет больше. А также ждём Матвея Сафонова, который накануне провёл первую игру в сезоне. И провёл здорово.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.