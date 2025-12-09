«Бенфика» — «Наполи». Моуринью и Конте против стереотипов

В обычных условиях от этих тренеров ставку на атаку ждать не будешь.

10 декабря в матче общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Наполи» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток — в 23:00 мск. Лиссабонцы борются за выход в стыки, неаполитанцы — за прямое попадание в 1/8 финала и более удобный календарь на весну.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Наполи» 10 декабря 2025 года

Букмекеры чуть больше верят в хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 40% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики закладываются на среднюю результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Наполи» (10.12.2025)

«Бенфика» даже после прихода Жозе Моуринью очень долго буксовала в Лиге чемпионов, но в предыдущем туре наконец-то одержала первую победу — дома в матче с «Аяксом» (2:0). Забили Самуэль Даль и Леандро Баррейро. Кстати, Баррейро — один из самых продуктивных игроков лиссабонцев в турнире. В целом в атаке всё завязано на связке Георгий Судаков — Вангелис Павлидис, плюс подвозят объём Фредрик Эурснес и как раз Баррейро.

У «Наполи» при Антонио Конте форма куда лучше. В Серии А неаполитанцы накануне обыграли «Ювентус» со счётом 2:1 — дубль оформил Расмус Хойлунд, который сейчас тянет на себе нападение. В Лиге чемпионов же неаполитанцы в предыдущем туре спокойно обезоружили «Карабах» (2:0). Тогда отличился Скотт Мактоминей. А всего в текущем розыгрыше он забил уже три мяча и отвечает ровно за 50% голов команды в турнире.

У «Бенфики» всего три очка после пяти матчей (одна победа и четыре поражения, разность мячей 4:8). Здесь хотя бы в топ-24 запрыгнуть. У «Наполи» — семь очков после пяти игр (2-1-2, мячи – 6:9) и три очка отставания от топ-8. Хозяева болтаются на границе зоны стыков, гостям тоже нужны очки, чтобы не опуститься в опасную зону. Ситуация, при которой и Моуринью, и Конте вынуждены думать о победе.

Судя по кадровой ситуации, чуть комфортнее будет «Бенфике». Весь костяк — от Анатолия Трубина до Павлидиса — в строю. У «Наполи» травмированы Кевин Де Брёйне, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, плюс недоступны Алекс Мерет и Мигель Гутьеррес. Это бьёт по контролю центра поля и началу атак. Конте вынужден опираться на энергетику Мактоминея и быстрый вертикальный футбол с Хойлундом.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бенфика» в среднем создаёт около 0,9 xG за матч, «Наполи» — 1,3 xG. При этом у неаполитанцев два сухих матча из пяти. И это с учётом не самой надёжной обороны. Добавляем к этому форму лидеров с обеих сторон: Павлидис и Баррейро уже отметились голами недавно, Судаков много работает между линиями, разыгрался Хойлунд, а Мактоминей вовремя подключается вторым темпом.

В отсутствие треугольника Лоботка — Замбо Ангисса — Де Брёйне «Наполи» почти неизбежно будет проседать. В свою очередь, контратаки неаполитанского клуба против «Бенфики», которая нередко высоко играет при Жозе, — угроза. Всё это складывается в такую картину, где обеим командам проще забить, чем оборонять нули на табло. Кто бы мог подумать, но в битве Конте и Моуринью пробуем взять голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют в матче «Бенфика» — «Наполи» за 1.81.