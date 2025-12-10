Исторический матч «Реал» — «Ман Сити» и «ПСЖ» в шкуре «Арсенала»

Лига чемпионов уже здесь! И, как обычно, порадует яркими вывесками. Сегодня, 10 декабря, обращаем внимание на матч «Реал» — «Манчестер Сити», который может стать историческим — на кону работа Хаби Алонсо. Кроме того, не стоит проходить мимо поездки действующего победителя «ПСЖ» в Бильбао к «Атлетику».

Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

О-хо-хо, что за матч! Однозначно главная вывеска 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Громкость имён сочетается с хорошими результатами и прямой конкуренцией. После пяти туров англичане с 10 очками находятся за пределами первой восьмёрки. Впрочем, только из-за дополнительных показателей. И явно хотят забраться выше. У мадридцев 12 очков и пятая строчка.

Хосеп Гвардиола сам придумал себе трудности в ЛЧ. Начал с трёх побед и ничьей, а затем решил выпустить чуть ли не второй состав на встречу с «Байером» в родных стенах. Результат — 0:2. Причины в том, что надо было чем-то жертвовать ради АПЛ. «Реал» на внутренней арене тоже не блещет. Недавно выдал серию из трёх ничьих и проиграл «Сельте». Если Хаби Алонсо проиграет и «Сити», его уволят.

А с большими матчами у мадридцев есть проблемы. Была не только победа в «класико», но и 0:1 в Ливерпуле. А также 2:5 в мадридском дерби. Отношения между Хаби Алонсо и футболистами не самые радужные. У «Манчестер Сити» порядка и стабильности побольше. В Мадриде Гвардиола явно не выставит второй состав. Основа же у него сейчас действует ровнее, конкретнее, качественнее и сбалансированнее. На победу англичан с нулевой форой дают замечательный коэффициент 1.90.

Прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ»

«ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов окончательно потерял интерес к чемпионату Франции. Иное дело Лига чемпионов. Тут «ПСЖ» время от времени включается. Четыре победы в пяти турах, 12 очков из 15 возможных и второе место в турнирной таблице общего этапа. Единственное поражение состоялось в матче с «Баварией» (1:2). От поражения уйти могли, но мюнхенцы три очка не отдали.

Подопечные Луиса Энрике с горя устроили футбольный рейв на пару с «Тоттенхэмом». Восемь голов на двоих, красная карточка (Лукас Эрнандес не сыграет в Бильбао из-за дисквалификации), победа со счётом 5:3. Развеялись. Теперь пора в Испанию к одному из главных разочарований первых туров общего этапа. Баски находятся за пределами топ-24, а впереди не самые слабые «Аталанта» и «Спортинг».

«ПСЖ» заметно сильнее, однако в Бильбао сложно было даже «Арсеналу», который не мог забить до 72-й минуты. Предлагаем рассмотреть ничью в первом тайме за 2.45. Баски выстояли против «Арсенала», а «ПСЖ» в принципе долго вкатывается в Лиге чемпионов. Например, за пять туров парижане забили всего два мяча в первые 30 минут. Зато после перерыва отгрузили аж 11.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 10 декабря 2025 года

Ставка 1: «Манчестер Сити» победит «Реал» с нулевой форой за 1.90.

«Манчестер Сити» победит «Реал» с нулевой форой за 1.90. Ставка 2: ничья в первом тайме в матче «Атлетик» — «ПСЖ» за 2.45.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.45 = 4.65.