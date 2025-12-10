«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос» 10 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 17.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос» (10.12.2025)

Лучано Спаллетти находится на посту главного тренера больше месяца, время на адаптацию было. Выстроить принципиально новый футбол за такой срок невозможно. Зато разобраться с составом и понять, чего точно следует избегать — более чем. Говорить о каком-то квантовом скачке не приходится. И всё же прогресс есть. Самое главное — победы пошли.

Туринцы наконец-то выиграли три раза подряд. При Игоре Тудоре о подобном оставалось только мечтать. В Лиге чемпионов разобрались с «Будё-Глимт» (3:2) после кошмарного первого тайма, в Серии А дожали «Кальяри» (2:1), а на десерт разобрались с «Удинезе» (2:0) на фоне ротации состава, пробившись в четвертьфинал Кубка Италии. Говорить о возвращении того самого «Ювентуса» рано, однако дела явно налаживаются.

В воскресенье Спаллетти ожидал эмоциональный момент. Выезд в Неаполь. Город, который подарил ему много особенных мгновений, а взамен получил долгожданный чемпионский титул в 2023 году. На бывший клуб рука не поднялась — 1:2. Теперь нужно переключаться на еврокубки, где ситуация не самая простая. Битва с мощным «Наполи» позади. Пора возвращаться к сбору урожая.

«Ювентус» вроде бы набил руку на трудовых победах над середняками и аутсайдерами. Качество футбола оставляет желать лучшего, стабильности не хватает, оборона трещит. Однако то Кенан Йылдыз выйдет и зарешает, то стандарты помогут, то соперник дрогнет. Это качество весьма пригодится во встрече с «Пафосом». Ведь киприоты раз за разом превосходят ожидания.

Исторического выхода в общий этап оказалось мало. Набрали шесть очков за пять туров, до сих пор входят в зону плей-офф. От «Ювентуса» отстают только по дополнительным показателям. Правда, основные подвиги состоялись на своём поле. В гостях дела гораздо скромнее: две нулевых ничьих – с «Кайратом» и «Олимпиакосом».

Оборона у «Пафоса» добротная, с атакой хуже. Разница в классе столь велика, что увидеть здесь что-то, кроме очередной трудовой победы итальянцев, сложно. Лезть в большие форы не рискнём, но в трёх очках для хозяев не сомневаемся. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.70 и П1 всухую за 1.95.

Ставка: «Ювентус» победит «Пафос» всухую за 1.95.