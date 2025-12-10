«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф

Скидки
Ювентус — Пафос: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 10 декабря 2025 года

«Ювентус» — «Пафос»: прогноз на матч
Алексей Серяков
«Ювентус» — «Пафос»: прогноз на матч
Итальянцы постепенно набирают ход. Кризис позади.

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос» 10 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 17.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос» (10.12.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Лучано Спаллетти находится на посту главного тренера больше месяца, время на адаптацию было. Выстроить принципиально новый футбол за такой срок невозможно. Зато разобраться с составом и понять, чего точно следует избегать — более чем. Говорить о каком-то квантовом скачке не приходится. И всё же прогресс есть. Самое главное — победы пошли.

Туринцы наконец-то выиграли три раза подряд. При Игоре Тудоре о подобном оставалось только мечтать. В Лиге чемпионов разобрались с «Будё-Глимт» (3:2) после кошмарного первого тайма, в Серии А дожали «Кальяри» (2:1), а на десерт разобрались с «Удинезе» (2:0) на фоне ротации состава, пробившись в четвертьфинал Кубка Италии. Говорить о возвращении того самого «Ювентуса» рано, однако дела явно налаживаются.

В воскресенье Спаллетти ожидал эмоциональный момент. Выезд в Неаполь. Город, который подарил ему много особенных мгновений, а взамен получил долгожданный чемпионский титул в 2023 году. На бывший клуб рука не поднялась — 1:2. Теперь нужно переключаться на еврокубки, где ситуация не самая простая. Битва с мощным «Наполи» позади. Пора возвращаться к сбору урожая.

Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной

«Ювентус» вроде бы набил руку на трудовых победах над середняками и аутсайдерами. Качество футбола оставляет желать лучшего, стабильности не хватает, оборона трещит. Однако то Кенан Йылдыз выйдет и зарешает, то стандарты помогут, то соперник дрогнет. Это качество весьма пригодится во встрече с «Пафосом». Ведь киприоты раз за разом превосходят ожидания.

Исторического выхода в общий этап оказалось мало. Набрали шесть очков за пять туров, до сих пор входят в зону плей-офф. От «Ювентуса» отстают только по дополнительным показателям. Правда, основные подвиги состоялись на своём поле. В гостях дела гораздо скромнее: две нулевых ничьих – с «Кайратом» и «Олимпиакосом».

Оборона у «Пафоса» добротная, с атакой хуже. Разница в классе столь велика, что увидеть здесь что-то, кроме очередной трудовой победы итальянцев, сложно. Лезть в большие форы не рискнём, но в трёх очках для хозяев не сомневаемся. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.70 и П1 всухую за 1.95.

Ставка: «Ювентус» победит «Пафос» всухую за 1.95.

