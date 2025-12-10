«Байер» — «Ньюкасл». Гвардиоле на заметку

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Байер» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Ньюкасл» 10 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.57, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Ньюкасл» (10.12.2025)

Вот тут должно быть очень интересно. Немецкий клуб завалил старт общего этапа Лиги чемпионов, оставшись без побед в трёх стартовых турах. Поражение в матче с «ПСЖ» (2:7) скорее данность, чем неприятный сюрприз. Хотя можно было бы обойтись без семи пропущенных мячей. А вот ничьи с «Копенгагеном» (2:2) и ПСВ (1:1) однозначно разочаровали. Обе команды, конечно, боевые и в меру опасные, однако для попадания в плей-офф таких оппонентов нужно обыгрывать.

Дальше начались чудеса. «Байер» отправился в гости к «Бенфике» (1:0). Подопечные Жозе Моуринью владели явным преимуществом, создали достаточное количество моментов. И остались ни с чем. Ещё через три недели немцы посетили Манчестер, где, казалось, ловить было нечего. Ведь «Ман Сити» преодолел кризис прошлого сезона, провёл трансферы и приблизился к былым стандартам.

Однако Хосеп Гвардиола выставил фактически второй состав. На своём-то поле, в Лиге чемпионов! И закономерно устроился на 0:2. Совершил несколько замен, возвращал лидеров. Было уже поздно. В итоге «Байер» набрал восемь очков и теперь уверенно находится в середине турнирной таблицы. Хотя будто бы наработал на меньшее.

У «Ньюкасла» дела идут ещё лучше. На внутренней арене проблем хватает, зато в Лиге чемпионов даже без Александера Исака результаты добываются. Три победы в пяти турах, девять очков, 11-е место. Более чем реально побороться за прямое попадание в 1/8 финала. А что? До топ-8 не хватает трёх очков. Дальше мини-экскурсия по аббревиатурам: скромный ПСВ и сытый «ПСЖ», который к заключительному туру может решить все вопросы и провести ротацию.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, что выглядит разумно. Проигрывали они только «Барселоне» и «Марселю», да и то на тоненького (по 1:2). Забивали в каждом из пяти матчей. Точно не станут баловаться со вторым составом. Однако у «Байера», похоже, абонемент на удачу в Лиге чемпионов. Так что в исходы не полезем. Единственный рабочий вариант тут, пожалуй, победа «Ньюкасла» с нулевой форой за 1.83.

Немцы при Каспере Юльманне добавили в прагматичности. Не стесняются сушить игру, действовать вторым номером. На таком фоне здорово смотрится «обе забьют — нет» за 2.40. Логика следующая: у «Ньюкасла» ставка доезжала в трёх из пяти туров, у «Байера» – в двух последних. Обе команды чувствуют себя уверенно, ничья приблизит их к попаданию в топ-24. Торопить события и раскрываться ни к чему.

Ставка: обе забьют — нет в матче «Байер» — «Ньюкасл» за 2.40.