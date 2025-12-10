«Вашингтон» — «Каролина». Овечкин снова сделает это

12 декабря «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикейнз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет вторая очная встреча соперников в регулярном чемпионате НХЛ.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 12 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, в то время как победа «Каролины» оценивается в 2.77. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.91. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» (12.12.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Наверное, вы прекрасно знаете это и без нас. Но на всякий случай напомним. НХЛ — лига, в которой всё быстро меняется. Несколько недель назад «Вашингтон» не просто находился за пределами зоны плей-офф. Он болтался на самом дне турнирной таблицы Восточной конференции. Примерно там, где нынче обитает местный завсегдатай «Баффало».

Дальше пошли чудеса. Ведь Пьер-Люк Дюбуа по-прежнему травмирован, а центральная ось остаётся ключевой для современного хоккея. Как оказалось, Александру Овечкину с партнёрами такие вещи абсолютно неинтересны. С 18 ноября начался изумительный отрезок из двух победных серий, между которыми уместилось одно-единственное поражение.

Да и по нему вопросов нет. 3:5 от «Тампы», которая воспряла и тоже взлетела в число лидеров. К тому же «Кэпиталз» тогда проводили третью встречу за четыре дня. А это, как бы помягче, немного утомляет. В остальных случаях подопечные Спенсера Карбери будто собирали спелые ягоды в лесу: чёткие движения, лёгкость в руках, успешный результат. Несколько раз отгружали по семь шайб, а «Монреалю» досталось аж восемь.

И вот уже «Кэпиталз» гордо взирают на остальных с вершины дивизиона. Попутно лидируя в конференции. Овечкин забивает и отдаёт, вратари тащат как проклятые, нижние звенья дают энергию. Реализация бросков наконец-то выправилась, придя к нормальным значениям. Красота! Ещё один важный момент: хозяева отдыхали с 8 декабря, когда к ним пожаловал «Коламбус». Для олимпийского сезона 3,5 дня на восстановление — почти каникулы.

«Каролина», для сравнения, выходила на лёд 10-го числа. Только не смейтесь: тоже дома, тоже против «Коламбуса». Вообще-то, «Харрикейнз» остаются одними из фаворитов как минимум регулярного чемпионата и в который раз рассчитывают дойти до финала Кубка Стэнли. Стабильно находятся в лидерах дивизиона, хотя осечек в последнее время стало побольше. Но дело даже не в этом.

Видите ли, игра в Вашингтоне станет для «Каролины» четвёртой за пять суток. Конечно, возможности для ротации у клуба из Роли сравнительно неплохие, но не до такой же степени! У «Кэпиталз» должно быть ощутимое преимущество в свежести, а выигранный конёк в современной НХЛ — половина победы. Если реализация окажется нормальной, хозяева возьмут два очка. Берём П1 за 2.32.

Ставка: «Вашингтон» победит «Каролину» за 2.32.