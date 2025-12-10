Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 16.5 на матчи 10 декабря 2025 года

«Бенфика» против «Наполи», «Арсенал» в гостях у «Брюгге» и другие.

Сегодня, 10 декабря, завершится программа 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. С каждой неделей становится всё интереснее. Выбрали для вас некоторые матчи, составили прогнозы и собрали единый экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Наполи»

«Бенфика» даже после прихода Жозе Моуринью очень долго буксовала в Лиге чемпионов, но в предыдущем туре наконец-то одержала первую победу — дома в матче с «Аяксом» (2:0). У «Наполи» при Антонио Конте форма куда лучше. В Серии А неаполитанцы накануне обыграли «Ювентус» со счётом 2:1, а в Лиге чемпионов в предыдущем туре спокойно обезоружили «Карабах» (2:0).

Любопытно, что турнирно хозяева болтаются на границе зоны стыков, а гостям тоже нужны очки, чтобы не опуститься в опасную зону. Ситуация, при которой и Моуринью, и Конте вынуждены думать о победе, а не оберегать нули на табло. Судя по кадровой ситуации, чуть комфортнее будет «Бенфике», у «Наполи» хватает ключевых потерь.

В отсутствие треугольника Лоботка — Замбо Ангисса — Де Брёйне «Наполи» почти неизбежно будет проседать. В свою очередь, контратаки неаполитанского клуба против «Бенфики», которая нередко высоко играет при Жозе, — угроза. Всё это складывается в такую картину, где обеим командам проще забить, чем оборонять нули на табло. Кто бы мог подумать, но в битве Конте и Моуринью пробуем взять голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Байер» — «Ньюкасл»

Вот тут должно быть очень интересно. Немецкий клуб завалил старт общего этапа Лиги чемпионов, оставшись без побед в трёх стартовых турах. Дальше начались чудеса. «Байер» отправился в гости к «Бенфике» (1:0) и выиграл не вполне по делу, а потом ему «Манчестер Сити» сам подарил три очка, выставив фактически второй состав. В итоге — восемь очков и уверенное место в середине турнирной таблицы.

У «Ньюкасла» дела идут ещё лучше. На внутренней арене проблем хватает, зато в Лиге чемпионов даже без Александера Исака результаты добываются. Три победы, девять очков и 11-е место после пяти туров. Более чем реально побороться за прямое попадание в 1/8 финала. А что? До топ-8 не хватает трёх очков. Дальше мини-экскурсия по аббревиатурам: скромный ПСВ и сытый «ПСЖ», который к заключительному туру может решить все вопросы и провести ротацию.

Немцы при Каспере Юльманне добавили в прагматичности. Не стесняются сушить игру, действовать вторым номером. На таком фоне здорово смотрится «обе забьют — нет» за 2.40. Логика следующая: у «Ньюкасла» ставка доезжала в трёх из пяти туров, у «Байера» – в двух последних. Обе команды чувствуют себя уверенно, ничья приблизит их к попаданию в топ-24. Торопить события и раскрываться ни к чему.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Пафос»

Лучано Спаллетти находится на посту главного тренера больше месяца, время на адаптацию было. Выстроить принципиально новый футбол за такой срок невозможно. Зато разобраться с составом и понять, чего точно следует избегать — более чем. Говорить о каком-то квантовом скачке не приходится. И всё же прогресс есть. Самое главное — победы пошли.

«Ювентус» вроде бы набил руку на трудовых победах в матчах с середняками и аутсайдерами. Качество футбола оставляет желать лучшего, стабильности не хватает, оборона трещит. Однако то Кенан Йылдыз выйдет и зарешает, то стандарты помогут, то соперник дрогнет. Это качество весьма пригодится в противостоянии с «Пафосом». Ведь киприоты раз за разом превосходят ожидания.

Исторического выхода в общий этап оказалось мало. Набрали шесть очков за пять туров, до сих пор входят в зону плей-офф. От «Ювентуса» отстают только по дополнительным показателям. Правда, основные подвиги состоялись на своём поле. В гостях дела гораздо скромнее: две нулевых ничьих – с «Кайратом» и «Олимпиакосом». Оборона у «Пафоса» добротная, с атакой хуже. Разница в классе столь велика, что увидеть здесь что-то, кроме очередной трудовой победы итальянцев, сложно.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Арсенал»

Общий этап Лиги чемпионов приближается к кульминации. Пять туров позади, осталось ещё три. Лишь одна команда до сих пор не знает осечек. Речь о лондонском «Арсенале». Пять побед из пяти возможных с общей разностью забитых и пропущенных 14:1. Ближайшие преследователи отстают на три очка, а победа в Бельгии вполне может гарантировать англичанам место в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала. Превратить два заключительных тура в формальность было бы просто замечательно.

«Брюгге» действует зрелищно, однако эффективностью не отличается. Четыре очка за пять туров. Все набраны ярко, со спецэффектами. Как вам 3:3 с «Барселоной»? А 4:1 с «Монако»? Проигрывают бельгийцы тоже на широкую ногу, по-гусарски. 0:4 от «Баварии», 0:3 от «Спортинга», 1:2 от «Аталанты», хотя вели в счёте к 74-й минуте.

В общем, разница в классе команд очевидна. Как и проблемы «Арсенала» с центром обороны, где скопилось достаточно повреждений. А «Брюгге» забивать умеет. На таком фоне можно не мудрить и взять «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за отличный коэффициент 2.20. Мы же предпочтём подстраховаться, заиграем тотал больше 3 мячей за 1.95. Логика простая: исключать 3:0 в пользу гостей никак нельзя, больно уж хороши они в защите. А ТБ 3 голов в таком случае обеспечит возврат.

Экспресс на Лигу чемпионов 10 декабря 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Бенфика» — «Наполи» за 1.81.

