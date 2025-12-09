Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

В РПЛ завершилась первая часть сезона. Команды ушли на зимнюю паузу, весной остаётся сыграть 12 туров. И главная интрига живее всех живых — с чемпионом пока вообще ничего не понятно. Пять первых команд расположились на дистанции в пять очков. Правда, реальные шансы букмекеры видят только у первой четвёрки. Разбираемся в их коэффициентах на победителя чемпионата.

«Зенит» — 1.80

Петербуржцы ушли на перерыв не лидерами, но всего в одном очке от первого места. Баланса в игре команды Сергея Семака по-прежнему нет, хорошие по качеству встречи перемешались с невнятными, «Зенит» может потерять очки где угодно. Всё это факт. Но при этом сине-бело-голубые не просто в гонке, а в очень комфортной позиции. Состав у Семака глубокий, матч с главным конкурентом предстоит дома. Зимой могут подкупить ещё игроков. Всё по плану, всё на мази.

Но так мы говорили и в прошлом году. Эффект дежавю, знаете ли. Есть свои слабые места и у «Зенита». Легко могут захандрить легионеры, далеко не факт, что весной мы увидим лучшую версию клуба из Санкт-Петербурга. Не такая большая вероятность провала, однако она есть. С первого раза в 100-й сезон зайти феерично не получилось. Как бы не наступить на те же грабли и во второй попытке.

«Краснодар» — 4.00

Действующий чемпион, лидер и сейчас. Состав стал глубже, игра поставленная. Тренер делает хорошую работу. Казалось бы, что ещё надо? Да ничего, всё есть у краснодарцев, просто соперник главный уж очень силён и очень хочет вернуть себе чемпионство. И в Краснодаре ему «быки» проиграли 0:2.

А в остальном это стереотип нашего мышления. Помните, как это было всю прошлую весну? Ну вот сейчас, вот «Краснодар» уже посыпется, ещё немного и…

И всё обернулось чемпионством команды Мурада Мусаева. Так что история может и повториться. Этот «Краснодар» сильнее предыдущего. Но и если уступит — сенсацией не станет.

ЦСКА — 7.00

Про нападающего говорить даже не будем, одно упоминание этого слова вызывает нервный тик у всех, кто причисляет себя к поклонникам армейцев. А селекцию оценить действительно сложно. С тренером угадали — факт. Фабио Челестини развивает игроков, поставил хороший футбол команде. Но с рекрутским набором игроков… Ну есть Матеус Алвес, окей. Усиление. Все остальные пока в лучшем случае годятся на роль усиления глубины состава. Вот и получается, что от зимнего пополнения и его встраивания в футбол ЦСКА будет зависеть перспектива армейцев побороться за чемпионство.

А пока доехали на ободах до зимы. Четыре очка до первого места. Фора солидная, но отыгрываемая. Дальше всё покажет зима. А если Баринова ещё заберут у «Локомотива» сейчас — убьют двух зайцев: и себя усилят, и конкурента ослабят.

«Локомотив» — 9.00

Есть классные Батраков и Воробьёв, есть хороший футбол, тренер, который развивается, постепенно наладились дела и в обороне, но как будто всего этого мало для того, чтобы стать чемпионом России. А тут ещё и капитан отказался продлевать контракт и в шаге от ухода в ЦСКА. Однако «Локо» в гонке. Одна победа до вершины. Если выстрелят весной — можно и замахнуться на большее. Но впечатление, что на марафон эта команда пока не готова.

«Балтика» — 35.00

Дальше начинаются клубы, в которых букмекеры уже не верят. Но это не умаляет их позиций.

Восторг. Один сплошной восторг, что тут ещё сказать. Новичок элиты закончил первую часть на пятом месте в пяти очках от лидера, с одним поражением и семью пропущенными за 18 игр. Надо ещё что-то говорить?

Не успокоились бы. Сейчас ведь и за лидерами состава придут лидеры. Конечно, распродажи не будет, однако иногда предложения слишком хороши, чтобы отказаться. А новички, какими бы классными они ни были, у Талалаева должны пройти даже не курс молодого бойца, а куда больше. Но то, что Калининград будет готов и физически, и тактически весной, никаких сомнений. В общем, так держать, балтийцы!

«Спартак» — 50.00

Уж сколько раз твердили миру…«Спартак» снова начинает сначала. Есть состав, хороший, классный, но нет тренера. Не просто нет, а совсем нет, даже кандидатур. А зимние сборы – через месяц. Есть Вадим Романов, перспективный, коммуникабельный, со своими идеями, однако мы уже видели — пока не тот коленкор, чтобы взять и работать с этой командой вдолгую. Хотя с другой стороны, от лидера уже -11 очков. Может, и стоит обкатать своего? Но ведь есть ещё Кубок, его бы выиграть и спасти сезон. Вопросов, как это привычно у красно-белых, много, а ответ сводится всё равно к фамилии тренера. Мистер Кахигао, ваш выход. Дайте людям понять, в каком направлении этот клуб будет двигаться.

Про остальные команды упоминать не будем. Слишком велико отставание, а коэффициенты букмекеров стартуют от 500.00. Это 0,2% вероятности. Шансы ниже призрачных. Так что круг ограничивается шестёркой. Или пятёркой. А скорее даже четвёркой. Это кому как нравится. Интрига жива!