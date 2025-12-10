«Селтик» — «Рома». Гасперини знает, как играть в Лиге Европы

11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Селтик» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. «Селтик» идёт на 21-м месте с семью очками, а «Рома» — 15-я с девятью. Плотность высокая, осечки не нужны никому.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Селтик» — «Рома» 11 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 3.30, в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Рома» (11.12.2025)

Назначение Уилфрида Нэнси главным тренером «Селтика» после ухода Роджерса прямо перед самой игрой с «Ромой» — это хард-режим. Француз только вошёл в раздевалку и уже получил болезненное домашнее поражение 1:2 в матче с конкурентом — «Хартсом».

Философия Нэнси может быть кому-то знакома по «Монреалю» и «Коламбусу». Это высокий блок, короткий пас, агрессивный прессинг. А шотландцам кровь из носу нужны очки в Лиге Европы. Они идут на 21-м месте, и поражение от «Ромы» практически похоронит шансы на стыки.

Проблема в том, что строить игру приходится на поломанной обороне. Сезон для Кэмерона Картер-Викерса уже закончен — операция на ахилле, Аллистер Джонстон и Жота тоже в списке долгосрочных потерь, плюс вылетел Каллум Османд после операции на задней поверхности бедра.

На голом характере и опыте Каспера Шмейхеля с линией Макгрегор — Рео Хататэ «Селтик» худо-бедно держит уровень в центре поля, а впереди много зависит от скорости Нюгрена и мобильности Маэды. Хорошая новость — Келечи Ихеаначо уже вернулся в игру и логично просится в бой.

У «Ромы» своя тревожная повестка: недавние поражения в матчах с «Наполи» и «Кальяри» в Серии А подсветили атакующее недомогание команды. При этом в Лиге Европы и на выезде всё аккурат наоборот — римляне уже успели выиграть в Глазго у «Рейнджерс» и в целом уверенно чувствуют себя вдали от «Олимпико».

Выигравший с «Аталантой» Лигу Европы Гасперини не меняет ДНК: агрессивный прессинг, смещения полузащитников в полуфланги, много вертикальных передач. В атаке ставка на связку Пауло Дибала — Лоренцо Пеллегрини и вспышки Матиаса Соуле, а роль «девятки» делят Эван Фергюсон и Томмазо Бальданци. Довбик под вопросом, однако в целом у тренерского штаба оптимальный набор.

«Селтик» при Нэнси обязан идти вперёд, раскрывать фланги и нагружать штрафную за счёт Маэды и Нюгрена, а «Рома» получит пространство для рывков Дибалы и Пеллегрини между линиями. При таком сценарии обе команды должны получить моменты. Шотландцы дома традиционно цепляются за гол, но с текущими кадровыми потерями «на ноль» отыграть против римлян будет крайне тяжело.

Ставка: обе забьют в матче «Селтик» — «Рома» за 1.70.