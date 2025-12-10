Скидки
Все новости
Фиорентина — Динамо Киев: прогноз и ставка на матч 11 декабря 2025 года

«Фиорентина» — «Динамо» Киев: Ваноли спасает сезон, украинцы — репутацию
Алексей Анисимов
«Фиорентина» — «Динамо» Киев: прогноз на матч
Соперники с целым возом проблем.

11 декабря в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Фиорентина» и киевское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Динамо» Киев 11 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 69% вероятности. Победа «Динамо» Киев оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Динамо» Киев (11.12.2025)

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ситуация в «Фиорентине» на грани истерики. Команда не выигрывает уже 14 матчей кряду и замыкает таблицу Серии А, а после разгрома от «Сассуоло» (1:3) дело дошло до угроз в адрес игроков и тренеров — клуб даже был вынужден усиливать меры безопасности. Назначение Паоло Ваноли — экс-тренера «Спартака» — не помогло. Победы не вернулись.

На этом фоне Лига конференций превращается либо в чуть ли не единственный шанс сгладить провальный сезон, либо должна быть полностью проигнорирована в угоду спасения в Серии А. Так что ещё придётся выбирать. «Фиорентина» идёт в середине общей таблицы и всё ещё претендует на попадание в топ-8. Отставание составляет всего два очка.

Ваноли по ходу осени перешёл на более осторожные варианты схемы (4-2-3-1 и 4-3-2-1), пытаясь прикрыть проблемную оборону, но ресурсы ограничены. В лазарете продолжают находиться Робин Госенс, Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти, у Якопо Фаццини были проблемы с голеностопом — об этом сообщали и клуб, и итальянские медиа. Возможно, победа за долгое время вернёт хотя бы уверенность.

У киевлян — свои проблемы. «Динамо» провалило отрезок в УПЛ с четырьмя подряд поражениями и лишь недавно встрепенулось, одолев «Кудровку», однако всё равно идёт в середине таблицы. До лидеров — много. В Лиге конференций картина ещё грустнее: одна победа и три поражения, место в третьем десятке общей таблицы и всего один матч с забитыми мячами в четырёх турах.

Игорь Костюк, сменивший Александра Шовковского, не скрывает, что может дать шанс молодёжи именно во Флоренции, сохранив лидеров на решающие игры в УПЛ и заключительный тур с «Ноа». Кадровая ситуация тоже бьёт по гостям. А ведь в еврокубках «Динамо» уже в двух выездных встречах подряд — с «Самсунспором» и «Омонией» — уходит без гола.

На бумаге матч буквально кричит о фаворите, и действительно логично ждать победу «Фиорентины». Но ставку на тотал можно попробовать отыграть против ожиданий. Хозяева в кризисе, гости осторожны, кадровые потери с обеих сторон и формат турнира подталкивают к аккуратному футболу на результат. Сценарий 1:0 или 2:0 выглядит реальнее, чем открытая перестрелка.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Фиорентина» — «Динамо» за 2.23.

