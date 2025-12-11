Скидки
Сельта — Болонья: прогноз и ставка на матч 11 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт

Лига Европы: «Рому» тянет чемпион, «Сельта» после «Реала» и непобедимая «Астон Вилла»
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Лиги Европы 11 декабря 2025 года
Комментарии
Прогнозы и экспресс на матчи 11 декабря 2025 года.

С Лигой чемпионов на этой неделе разобрались, теперь приступаем к менее статусным, но не менее интересным евротурнирам. Сегодня, 11 декабря, пройдут встречи 6-го тура общего этапа. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Селтик» — «Рома»

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Философия нового главного тренера «Селтика» Уилфрида Нэнси может быть кому-то знакома по «Монреалю» и «Коламбусу». Это высокий блок, короткий пас, агрессивный прессинг. А шотландцам кровь из носу нужны очки в Лиге Европы. Они идут на 21-м месте, и поражение в матче с «Ромой» практически похоронит надежды на стыки.

У «Ромы» своя тревожная повестка: недавние поражения в матчах с «Наполи» и «Кальяри» в Серии А подсветили атакующее недомогание команды. При этом в Лиге Европы и на выезде всё аккурат наоборот — римляне уже успели победить в Глазго «Рейнджерс» и в целом уверенно чувствуют себя вдали от «Олимпико». Выигравший с «Аталантой» Лигу Европы Гасперини не меняет ДНК: агрессивный прессинг, смещения полузащитников в полуфланги, много вертикальных передач.

«Селтик» при Нэнси обязан идти вперёд, раскрывать фланги и нагружать штрафную за счёт Маэды и Нюгрена, а «Рома» получит пространство для рывков Дибалы и Пеллегрини между линиями. При таком сценарии обе команды должны получить моменты. Шотландцы дома традиционно цепляются за гол, но с текущими кадровыми потерями «на ноль» отыграть против римлян будет крайне тяжело.

Прогноз на матч «Сельта» — «Болонья»

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сельта» поднимается на волне эмоций после сенсационной победы со счётом 2:0 на «Бернабеу» в матче с «Реалом» в Ла Лиге. Команда Клаудио Хиральдеса уже втянулась в режим трёх турниров и в Лиге Европы идёт с неплохой серией, особенно яростно цепляясь за очки у себя в Виго. При этом часть обороны только возвращается после повреждений, так что идеального баланса между риском и надёжностью нет.

«Болонья» Винченцо Итальяно подходит к игре в более рабочем настроении: в Лиге Европы команда не проигрывает четыре тура подряд и пропустила четыре мяча в пяти матчах. При этом какой-либо лёгкости тоже нет — недавно был болезненный домашний провал с «Кремонезе» в Серии А. В лазарете ряд важных игроков, многое в атаке завязано на Орсолини, так что приходится экономить силы и беречь структуру.

Кажется, нас ждёт вязкий матч на фоне плотного календаря и свежих травм, где обеим командам важнее не уступить, чем устроить открытую перестрелку. «Сельта» после «Реала» получила серьёзный заряд уверенности, но «Болонья» привычно мало позволяет соперникам у своих ворот, да и в целом выглядит посильнее. На наш взгляд, можно подумать над лобовой ничьей.

Прогноз на матч «Базель» — «Астон Вилла»

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Базель» к зиме подошёл в приличном тонусе: подопечные Людовика Маньена держатся в верхней части таблицы Суперлиги и дома выглядят солидно — «Санкт-Якоб Парк» снова даёт им очки. Команда много играет через Шердана Шакири, у которого лютая атакующая статистика и в Европе, и в чемпионате. В его-то возрасте! Плюс почти идеальная обойма: костяк в строю.

Вот только у «Астон Виллы» свой праздник жизни. Команда Унаи Эмери идёт в топ-3 АПЛ и на выходных вытащила драматичный матч с «Арсеналом» (2:1), продолжив серию побед во всех турнирах. В Лиге Европы бирмингемцы выиграли четыре из пяти встреч, стабильно создают много моментов и не боятся ротации. Игроки второго эшелона спокойно компенсируют отсутствие лидеров.

Строго говоря, разница в уровне и глубине состава очевидна: «Базель» дома способен бодро прессинговать и, возможно, зацепить свой гол, но на дистанции класс «Виллы» должен сказаться. Англичане сильнее в скорости принятия решений и на стандартах, а Эмери умеет играть такие выездные еврокубковые матчи «по учебнику». Логичный выбор — победа «Астон Виллы» за 1.90: без лишних фор или голов, ставка чисто на разницу в классе и текущую форму гостей.

Экспресс на матчи Лиги Европы 11 декабря 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Селтик» — «Рома» за 1.70.
  • Ставка 2: ничья в матче «Сельта» — «Болонья» за 3.30.
  • Ставка 3: победа «Астон Виллы» в матче с «Базелем» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.70 х 3.30 х 1.90 = 10.6.

Комментарии
