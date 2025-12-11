У киевлян всё плохо, а экс-тренер ЦСКА играет с лидером Лиги конференций

С Лигой чемпионов разобрались, пока отложим её. Сегодня, 11 декабря, будет прекрасная возможно обратить внимание на другие евротурниры. В Лиге конференций, например, стоит последить за матчами между «Фиорентиной» и киевским «Динамо», а также между «Самсунспором» и афинским АЕКом. В первом случае разница между соперниками очевидна, но их сближает неприятное положение дел. Во втором случае экс-тренер ЦСКА Марко Николич едет в гости к лидеру.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Динамо» Киев

Ситуация в «Фиорентине» на грани паники. Команда не выигрывает уже 14 матчей кряду и замыкает таблицу Серии А, а после поражения в матче с «Сассуоло» (1:3) дело дошло до угроз в адрес игроков и тренеров — клуб даже был вынужден усилить меры безопасности. Назначение Паоло Ваноли — экс-тренера «Спартака» — не помогло. Победы не вернулись. На этом фоне Лига конференций либо превращается в чуть ли не единственный шанс сгладить провальный сезон, либо должна быть полностью проигнорирована в угоду спасения в Серии А. Так что ещё придётся выбирать.

У киевлян — свои проблемы. «Динамо» провалило отрезок в УПЛ с четырьмя подряд поражениями и лишь недавно встрепенулось, одолев «Кудровку», однако всё равно идёт в середине таблицы. До лидеров — далеко. В Лиге конференций картина ещё грустнее: одна победа и три поражения, место в третьем десятке общей таблицы и всего один матч с забитыми мячами. Игорь Костюк, сменивший Александра Шовковского, не скрывает, что может дать шанс молодёжи именно во Флоренции, сохранив лидеров на решающие игры в УПЛ и заключительный тур с «Ноа».

На бумаге матч буквально кричит о фаворите, и, действительно, логично ждать победу «Фиорентины». Однако ставку на тотал можно попробовать отыграть против ожиданий. Хозяева в кризисе, гости осторожны, кадровые потери с обеих сторон и формат турнира подталкивают к аккуратному футболу на результат. Сценарий 1:0 или 2:0 выглядит реальнее, чем открытая перестрелка.

Прогноз на матч «Самсунспор» — АЕК Афины

«Самсунспор» в Лиге конференций идёт по-гроссмейстерски: три победы и ничья, разность мячей 9:2, дома — два сухих успеха подряд. Команда Томаса Райса агрессивно прессингует, но при этом почти не сыплется сзади. Впереди важны рывки Энтони Мусабы. Плюс стандарты Эмре Кылынча, благодаря которым турки почти всегда забивают первыми. Они уже 10 матчей подряд не уходят без гола.

АЕК Марко Николича заметно подкачался: победа 6:0 во встрече с «Абердином», выездные 1:0 с «Фиорентиной» и солидный отрезок в Греции, где афиняне почти не допускают соперников до своих ворот. В Лиге конференций у них уже 9:4 по мячам, плюс восемь побед в последних девяти матчах во всех турнирах. Главным бомбардиром стал Лука Йович.

У хозяев до сих пор не всё в порядке с креативом: Нтчам, Соуза, Кулибали лечатся, Юксель вне игры из-за истории со ставками. Потому «Самсунспор» чаще выжимает результат за счёт дисциплины. АЕК тоже умеет сушить, 7 из 10 последних матчей у греков уложились в три гола. На наш взгляд, ставка тотал меньше 2.5 мяча за 1.81 тут напрашивается. При этом и голы в обе стороны выглядят заманчиво.

Экспресс на Лигу конференций 11 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Фиорентина» — «Динамо» Киев за 2.23.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Самсунспор» — АЕК Афины за 1.81.

Общий коэффициент: 2.23 х 1.81 = 4.03.