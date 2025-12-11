Скидки
Реал Сосьедад — Жирона: прогноз и ставка на матч 12 декабря 2025 года

«Реал Сосьедад» — «Жирона». Скромное начало тура в Испании
Алексей Серяков
«Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз на матч
Обе команды в последнее время улучшили результаты, заиграв надёжнее.

12 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Жирона» 12 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.75, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.70 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 (25%).

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Жирона»

Испания — Примера . 16-й тур
12 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Жирона
Жирона
Программа 16-го тура испанской Примеры откроется в Сан-Себастьяне. Обе команды ещё совсем недавно покоряли Лигу чемпионов, а в нынешнем сезоне выступают ниже ожиданий. Хотя в последнее время дают осторожные намёки на прогресс. Баски, например, пытаются подтянуться и переместиться из середины турнирной таблицы в борьбу за еврокубки.

Мечтать о Лиге чемпионов, пожалуй, не приходится. Топ-4 ушла далеко. В теории проходным может стать пятое место, но как минимум «Бетис» на сегодня выглядит гораздо серьёзнее. А вот зацепиться за шестую-седьмую строчки «Реалу Сосьедад» по силам. Удалось прийти в себя после слабого начала сезона, определиться с основным составом и потихоньку начать копить очки.

В октябре и ноябре, например, выдали серию из пяти матчей без поражений. Календарь выдался сравнительно щадящим, топ-клубов не было. Сплошь середняки и аутсайдеры. И всё же крепкий «Атлетик» из Бильбао одолели (3:2). Удачный отрезок прервался в последний день ноября. Откровенно не повезло — на своём поле уступили «Вильярреалу» (2:3). Соперник как раз серьёзный, вовсю пытается не отстать от тройки грандов.

Баски уступали 0:2 к исходу часа игры. Сравняли. Получилось даже больнее: решающий мяч пропустили на 90+5-й минуте (2:3). Впрочем, грустить некогда, пора развивать новую успешную серию. Впереди всего лишь «Жирона», нынче плетущаяся в хвосте турнирной таблицы. Правда, каталонцы тоже прошли низшую точку и стали заметно реже пропускать.

Минимальная победа во встрече с «Алавесом», допустим, могла выглядеть случайностью. 1:1 с «Бетисом» — уже серьёзнее. А уж 1:1 с мадридским «Реалом» — окончательный сигнал о нежелании оставаться на дне. Каталонцы долгое время лидировали по пропущенным мячам в чемпионате Испании, а теперь, похоже, взялись за ум. От этого и оттолкнёмся.

Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались низовыми. Единственное исключение состоялось в 37-м туре минувшего сезона, когда обе команды фактически доигрывали в своё удовольствие. Хозяева увязли в середине, каталонцы сняли почти все вопросы по сохранению прописки в элите.

Сейчас расклад принципиально иной, так что вновь рассчитываем на аккуратный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 2.5 гола выставлен коэффициент 1.97, что нас полностью устраивает. «Обе забьют — нет» вообще идёт за 2.00, но исключать ничью 1:1 никак нельзя.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — «Жирона» за 1.97.

