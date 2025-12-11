«Унион» — «РБ Лейпциг». Так «Баварию» не догонишь

У «быков» всего одна победа в пяти предыдущих матчах в Берлине.

12 декабря в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Унион» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Унион» — «РБ Лейпциг» 12 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Германии «Унион» — «РБ Лейпциг»

На пятницу в Бундеслиге запланирована всего одна игра. Зато вывеска как минимум приятная и интригующая. Крепкий середняк на своём поле против одного из главного преследователя «Баварии» — более чем любопытно. К тому же у «Лейпцига» в последнее время наблюдались серьёзные проблемы в Берлине.

В пяти предыдущих гостевых матчах с «Унионом» добыта всего одна победа. При трёх поражениях! А в минувшем сезоне команды разошлись без голов, что по меркам чемпионата Германии явление возмутительное. Тут надо бы добавить, что и в первом круге того сезона, в Лейпциге, соперники выдали 0:0. Так что грузить на тотал больше здесь крайне опасно, даже если очень хочется.

«Унион» довольно быстро определился с весовой категорией. Первый круг ещё не закончился, а берлинцы могут чувствовать себя сравнительно спокойно. От зоны вылета создан солидный отрыв, к тому же сразу три-четыре команды выглядят ощутимо хуже. Для вступления в борьбу за выживание должно произойти нечто особенное. Вроде эпидемии травм и тотального невезения.

В то же время о зоне еврокубков остаётся лишь мечтать. Расклад примерно тот же, только в обратную сторону. Отставание уже заметное, а топ-клубы второго порядка нынче заметно укрепились и очками почём зря не сорят. Даже за Лигу конференций зацепиться будет сложно. Вырисовывается дрейф в серединке турнирной таблицы. С учётом имеющихся ресурсов — более чем хорошо.

«Лейпциг» в последние недели вроде бы зачастил с осечками. Справедливости ради, дело в календаре. 1:3 от прямого конкурента «Хоффенхайма» были неприятны. Могли рассчитывать как минимум на ничью, но свои моменты не использовали, а у соперника залетало всё подряд. Через тур случились нули в Мёнхегладбахе. Полностью владели территорией, создали достаточно для победы с разницей в пару мячей. Опять холостой день у группы атаки, опять потери (0:0).

Положение остаётся устойчивым. Сезон без еврокубков позволяет готовиться в недельном цикле и сохранять свежесть. Потому сложно представить расклад, при котором «РБ Лейпциг» останется без Лиги чемпионов. А включиться в борьбу за золото с нынешней «Баварией» — фантастика. Достаточно вспомнить 0:6 в 1-м туре.

Шансы гостей выше, однако помним грустную статистику выездов в Берлин. Предпочтём заиграть тотал меньше 3 голов с аккуратным коэффициентом 1.65. «Унион» — одна из самых низовых команд Бундеслиги, а «Лейпциг» в гостях забивает 1,5 мяча за игру. Предпосылок для высочайшей результативности тут не видно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

Ставка: тотал меньше 3 мячей в матче «Унион» — «РБ Лейпциг» за 1.65.