«Челси» — «Эвертон». Новый претендент на Лигу чемпионов

13 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Та самая пресловутая битва за шесть очков, ведь обе команды стремятся в еврокубки, а разница между ними — одно очко.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.58, а ничейный исход можно найти в линии за 4.11.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» (13.12.2025)

У «Челси» тяжёлый отрезок. После эмоциональной ничьей с «Арсеналом» в меньшинстве последовали болезненное поражение в матче с «Лидсом» (1:3), безголевая ничья с «Борнмутом» (0:0) и упущенные очки с «Аталантой» (1:2) в Лиге чемпионов, хотя команда Энцо Марески опять вела по ходу матча. Лондонцы много контролируют мяч, но в декабре всё чаще платят за потерю концентрации после перерыва и неидеальную структуру обороны.

Состав далёк от идеала. Лиам Делап выбыл с травмой плеча до конца декабря, Ромео Лавиа и Дариу Эсугу вернутся уже после Нового года, Ливай Колуилл лечит тяжёлое повреждение колена. Мойзес Кайседо отбывает трёхматчевую дисквалификацию в АПЛ за грубый фол в матче с «Арсеналом» и пропустит встречу с «Эвертоном». Без эквадорца опорная зона проседает, нагрузка на Энцо Фернандеса и линию защиты выше, а любая потеря мяча оборачивается контратаками.

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса, кажется, выздоровел — подкрался к зоне еврокубков, но главное – обрёл внятное лицо. «Ириски» обыграли на выезде «Борнмут» (1:0), затем уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялись в верхнюю часть таблицы. Команда выглядит типичным мойесовским проектом: плотные линии, мощный центр и опасность при стандартах.

Кадровая ситуация у гостей более управляемая: Джеррэд Брэнтуэйт и Мерлин Рёль по-прежнему в лазарете, однако Майкл Кин уже успел вернуться в старт и укрепил центр обороны, Идрисса Гейе отбудет дисквалификацию как раз к визиту на «Стэмфорд Бридж». На этом фоне «Эвертон» способен выдержать стартовый штурм хозяев и отвечать редкими, но ядовитыми выпадами в контратаках.

С учётом формы «Челси» после тяжёлого выезда в Бергамо, отсутствия Кайседо в опорной зоне и текущего тонуса гостей логично ждать обмена голами. Лондонцы дома почти всегда создают моменты – достаточно вспомнить три гола «Барселоне», однако и пропускают регулярно. А «Эвертон» Мойеса сейчас выглядит достаточно зрелым, чтобы забить хотя бы со стандарта или после быстрой контратаки.

Ставка: обе забьют в матче «Челси» — «Эвертон» за 1.85.