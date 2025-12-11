Новый щелчок по самолюбию Ротенберга и «России 25» от Беларуси

13 декабря в матче Кубка Первого канала встретятся сборная России и национальная команда Беларуси. Игра пройдёт на арене «Сибирь» в Новосибирске, начало — в 14:00 мск. Турнир трёх команд («Россия 25», Беларусь и Казахстан) впервые принимают в Новосибирске.

Коэффициенты на матч «Россия 25» — Беларусь 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам турнира. Сделать ставку на победу России в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа сборной Беларуси идёт примерно за 3.90, ничья и овертайм — примерно за 4.70.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.47. Если каждая команда забросит от двух шайб, сыграет коэффициент 1.39 — более 70% вероятности.

Прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь (13.12.2025)

Весной Беларусь больно щёлкнула по самолюбию Романа Ротенберга и «России 25». В мае белорусы взяли серию 3-1 у россиян в турнире «Лига Ставок», забросив суммарно 16 шайб. При этом на Кубке Первого канала команда Романа Ротенберга царит: в 2023 и 2024 годах она выиграла в очных встречах со счётом 5:3 и 4:3 ОТ соответственно.

Состав «России 25» на турнир официально утверждён ФХР: костяк — лидеры клубов КХЛ, а капитаном назначен защитник Александр Елесин. Преимущество у команды Ротенберга — глубина и «вес» обороны и атаки, большое количество игроков, привыкших к высоким скоростям и давлению в плей-офф КХЛ. Минус очевиден: выпал важный защитник Дамир Шарипзянов.

Беларусь, в свою очередь, подходит к турниру в образе амбициозного андердога. Окончательный состав — 31 игрок, средний возраст около 24 лет. Сразу 12 хоккеистов минского «Динамо» — одного из самых ярких клубов нынешнего сезона КХЛ благодаря Дмитрию Квартальнову. А ведь сейчас именно он будет главным тренером сборной.

Вратари — Евгений Прохоров («Динамо» Минск), Иван Кульбаков и Лоренс Зинаддин (оба — «Торпедо»). Они могут держать матч под контролем даже при серьёзном давлении. Дмитрий Квартальнов прямо говорит, что будет компенсировать молодость обороны эмоциями и агрессивным хоккеем. А журналисты отмечают, что сейчас он, пожалуй, в лучшей форме за всю тренерскую карьеру.

По календарю у белорусов чуть более тяжёлый режим: накануне они открывают турнир матчем с Казахстаном, в то время как «Россия 25» выходит на лёд впервые и получит, вероятно, более свежие ноги. В то же время выйдут на лёд без игровой практики именно в этом турнире, именно в таких сочетаниях. Так что ещё непонятно, у кого будет преимущество.

У Квартальнова ставка на дисциплину в своей зоне и игру на контратаках. Весной Беларусь не раз ловила россиян на ошибках в обороне и нестабильности в меньшинстве. В то же время глубина состава и качество первых двух звеньев «России 25» объективно выше. На длинной дистанции матча это почти всегда превращается в преимущества по броскам и моментам.

Суммируем. Беларусь уже давно перестала быть статистом и снова способна укусить сборную России. Однако на «Сибирь-Арене» именно команде Ротенберга будет проще навязать свой темп. Домашний турнир, мотивация взять реванш, глубина состава и свежесть должны перевесить. Ожидаем, что белорусы забросят свои шайбы в ответ на шайбы россиян и окажут сопротивление.

Ставка: каждая команда забросит больше 2.5 шайбы за 2.40.