Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Реал Сосьедад — Жирона: прогноз и ставка на матч 12 декабря, где смотреть бесплатно, составы, какой канал, счёт, голы

«Лейпциг» гонится за «Баварией», «Реал Сосьедад» скромничает: экспресс на футбол
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 13 декабря 2025 года
Комментарии
Прогнозы на матчи 12 декабря 2025 года.

Еврокубковые матчи позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Традиционно программа уикенда начинается в пятницу. Самые классные вывески, конечно же, запланированы на субботу и воскресенье, но сегодня, 12 декабря, тоже будет на что посмотреть.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Жирона»

Испания — Примера . 16-й тур
12 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Программа 16-го тура испанской Примеры откроется в Сан-Себастьяне. Обе команды ещё совсем недавно покоряли Лигу чемпионов, а в нынешнем сезоне выступают ниже ожиданий. Хотя в последнее время дают осторожные намёки на прогресс. Баски, например, пытаются подтянуться и включиться в борьбу за еврокубки.

Впереди всего лишь «Жирона», нынче плетущаяся в хвосте турнирной таблицы. Правда, каталонцы тоже прошли низшую точку и стали заметно реже пропускать. Победа с минимальным счётом в матче с «Алавесом», допустим, могла выглядеть случайностью. 1:1 с «Бетисом» — уже серьёзнее. А уж 1:1 с мадридским «Реалом» — окончательный сигнал о нежелании оставаться на дне.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались низовыми. Сейчас расклад вынуждает бороться за каждое очко, так что вновь рассчитываем на аккуратный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 2.5 гола выставлен коэффициент 1.97, что нас полностью устраивает. «Обе забьют — нет» вообще идёт за 2.00, однако исключать ничью 1:1 никак нельзя.

Прогноз на матч «Унион» — «РБ Лейпциг»

Германия — Бундеслига . 14-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На пятницу в Бундеслиге запланирована всего одна игра. Зато вывеска как минимум приятная и интригующая. Крепкий середняк на своём поле против одного из главных преследователей «Баварии» — более чем любопытно. К тому же у «Лейпцига» в последнее время наблюдались серьёзные проблемы в Берлине.

В пяти предыдущих гостевых матчах с «Унионом» добыта всего одна победа. При трёх поражениях! А в минувшем сезоне команды разошлись без голов, что по меркам чемпионата Германии явление возмутительное. Тут надо бы добавить, что и в первом круге, в Лейпциге, соперники выдали 0:0. Так что грузить на тотал больше здесь крайне опасно, даже если очень хочется.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной

Шансы гостей выше, однако помним грустную статистику выездов в Берлин. Предпочтём заиграть тотал меньше 3 голов с аккуратным коэффициентом 1.65. «Унион» — одна из самых «низовых» команд Бундеслиги, а «Лейпциг» в гостях забивает 1,5 мяча за игру. Предпосылок для высочайшей результативности тут не видно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

Экспресс на футбол 13 декабря 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — «Жирона» за 1.97.
  • Ставка 2: тотал меньше 3 мячей в матче «Унион» — «РБ Лейпциг» за 1.65.

Общий коэффициент: 1.97 х 1.65 = 3.25.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android