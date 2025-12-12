«Лейпциг» гонится за «Баварией», «Реал Сосьедад» скромничает: экспресс на футбол

Еврокубковые матчи позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Традиционно программа уикенда начинается в пятницу. Самые классные вывески, конечно же, запланированы на субботу и воскресенье, но сегодня, 12 декабря, тоже будет на что посмотреть.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Жирона»

Программа 16-го тура испанской Примеры откроется в Сан-Себастьяне. Обе команды ещё совсем недавно покоряли Лигу чемпионов, а в нынешнем сезоне выступают ниже ожиданий. Хотя в последнее время дают осторожные намёки на прогресс. Баски, например, пытаются подтянуться и включиться в борьбу за еврокубки.

Впереди всего лишь «Жирона», нынче плетущаяся в хвосте турнирной таблицы. Правда, каталонцы тоже прошли низшую точку и стали заметно реже пропускать. Победа с минимальным счётом в матче с «Алавесом», допустим, могла выглядеть случайностью. 1:1 с «Бетисом» — уже серьёзнее. А уж 1:1 с мадридским «Реалом» — окончательный сигнал о нежелании оставаться на дне.

Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались низовыми. Сейчас расклад вынуждает бороться за каждое очко, так что вновь рассчитываем на аккуратный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 2.5 гола выставлен коэффициент 1.97, что нас полностью устраивает. «Обе забьют — нет» вообще идёт за 2.00, однако исключать ничью 1:1 никак нельзя.

Прогноз на матч «Унион» — «РБ Лейпциг»

На пятницу в Бундеслиге запланирована всего одна игра. Зато вывеска как минимум приятная и интригующая. Крепкий середняк на своём поле против одного из главных преследователей «Баварии» — более чем любопытно. К тому же у «Лейпцига» в последнее время наблюдались серьёзные проблемы в Берлине.

В пяти предыдущих гостевых матчах с «Унионом» добыта всего одна победа. При трёх поражениях! А в минувшем сезоне команды разошлись без голов, что по меркам чемпионата Германии явление возмутительное. Тут надо бы добавить, что и в первом круге, в Лейпциге, соперники выдали 0:0. Так что грузить на тотал больше здесь крайне опасно, даже если очень хочется.

Шансы гостей выше, однако помним грустную статистику выездов в Берлин. Предпочтём заиграть тотал меньше 3 голов с аккуратным коэффициентом 1.65. «Унион» — одна из самых «низовых» команд Бундеслиги, а «Лейпциг» в гостях забивает 1,5 мяча за игру. Предпосылок для высочайшей результативности тут не видно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

