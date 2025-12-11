Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема

13 декабря во французском Лионе состоится турнир PFL Europe 4: 2025 Finals. В его главном событии Вадим Немков и Ренан Феррейра сразятся за титул в тяжёлом весе. Сможет ли россиянин победить огромного бразильца?

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Основной кард стартует в 21:00, а ориентировочное время главного боя — в 23:55 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на «ОККО Спорт».

Полный кард PFL Europe 4: 2025 Finals

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Вадим Немков – Ренан Феррейра;

Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;

Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;

Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;

Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;

Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;

Коннор Хьюз – Александр Чижов;

Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;

Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;

Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;

Рэйан Балбали – Леви Батчелор.

Коэффициенты букмекеров на бой Немков — Феррейра

Букмекеры считают фаворитом Немкова. Поставить на россиянина можно за 1.17, в то время как на Феррейру – за 5.05.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.70, а обратный исход доступен с котировкой 2.03.

Прогноз на бой Вадим Немков — Ренан Феррейра (13.12.2025)

Вадим Немков не проигрывает почти 10 лет в ММА — факт, уже сам по себе заслуживающий внимания. Правда, опыта в тяжёлом весе у него не так много, всего два боя против не самых сильных соперников, но в способностях россиянина никто не сомневается. И пора брать титул! Тем более что мощь при Вадиме, а в тяжёлом весе он намного быстрее оппонентов. Скорость решает. И бояться в PFL точно некого. Пусть даже в соперниках и самый звёздный до последнего момента тяжеловес Ренан Феррейра. Его прозвище — Проблема.

Но переживать из-за боя с этой Проблемой Немкову не стоит. Он точно выше уровнем, причём намного. У бразильца отменные габариты — рост 2 м, огромный размах рук. Физически он очень силён. И даже выдавал недавно серию из четырёх побед. Но потом сразился с Фрэнсисом Нганну и не продержался и раунда. Совсем другой уровень соперничества.

Феррейра станет искать свой шанс в стойке, будет пытаться попасть и нокаутировать Немкова. Ну а Вадим станет пользоваться скоростью, резкостью и переводить соперника в партер. И, конечно, бразилец не выдержит этот темп, в конце концов просто захлебнётся, пропустит тейкдаун. Ну а навыки борьбы у этих соперников даже не стоит и сравнивать.

Другой вопрос, что букмекеры и так ведут Немкова явным фаворитом, делать ставку за такой коэффициент — сомнительное удовольствие. Попробуем рискнуть и поставить на ТБ 1.5 раунда. Всё-таки какое-то время россиянин потратит на разведку, где-то Феррейра ещё будет успевать. Он большой, нужно будет приноровиться к нему. Однако 1,5 раунда — критическая отметка. Где-то на ней Ренан устанет. И проблема перестанет существовать в рамках этого боя.

Ставка: ТБ 1.5 раунда за 1.70.