Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема

13 декабря во французском Лионе состоится турнир PFL Europe 4: 2025 Finals. В его главном событии Вадим Немков и Ренан Феррейра сразятся за титул в тяжёлом весе. Сможет ли россиянин победить огромного бразильца?
Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Основной кард стартует в 21:00, а ориентировочное время главного боя — в 23:55 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на «ОККО Спорт».
Полный кард PFL Europe 4: 2025 Finals
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
- Вадим Немков – Ренан Феррейра;
- Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;
- Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;
- Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;
- Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;
- Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;
- Коннор Хьюз – Александр Чижов;
- Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;
- Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;
- Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;
- Рэйан Балбали – Леви Батчелор.
Коэффициенты букмекеров на бой Немков — Феррейра
Букмекеры считают фаворитом Немкова. Поставить на россиянина можно за 1.17, в то время как на Феррейру – за 5.05.
На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.70, а обратный исход доступен с котировкой 2.03.
Прогноз на бой Вадим Немков — Ренан Феррейра (13.12.2025)
Вадим Немков не проигрывает почти 10 лет в ММА — факт, уже сам по себе заслуживающий внимания. Правда, опыта в тяжёлом весе у него не так много, всего два боя против не самых сильных соперников, но в способностях россиянина никто не сомневается. И пора брать титул! Тем более что мощь при Вадиме, а в тяжёлом весе он намного быстрее оппонентов. Скорость решает. И бояться в PFL точно некого. Пусть даже в соперниках и самый звёздный до последнего момента тяжеловес Ренан Феррейра. Его прозвище — Проблема.
Но переживать из-за боя с этой Проблемой Немкову не стоит. Он точно выше уровнем, причём намного. У бразильца отменные габариты — рост 2 м, огромный размах рук. Физически он очень силён. И даже выдавал недавно серию из четырёх побед. Но потом сразился с Фрэнсисом Нганну и не продержался и раунда. Совсем другой уровень соперничества.
Феррейра станет искать свой шанс в стойке, будет пытаться попасть и нокаутировать Немкова. Ну а Вадим станет пользоваться скоростью, резкостью и переводить соперника в партер. И, конечно, бразилец не выдержит этот темп, в конце концов просто захлебнётся, пропустит тейкдаун. Ну а навыки борьбы у этих соперников даже не стоит и сравнивать.
Другой вопрос, что букмекеры и так ведут Немкова явным фаворитом, делать ставку за такой коэффициент — сомнительное удовольствие. Попробуем рискнуть и поставить на ТБ 1.5 раунда. Всё-таки какое-то время россиянин потратит на разведку, где-то Феррейра ещё будет успевать. Он большой, нужно будет приноровиться к нему. Однако 1,5 раунда — критическая отметка. Где-то на ней Ренан устанет. И проблема перестанет существовать в рамках этого боя.
Ставка: ТБ 1.5 раунда за 1.70.