«Метц» — «ПСЖ». С мыслями о каникулах

13 декабря в матче 16-го тура французской Лиги 1 встретятся «Метц» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Метц» — «ПСЖ» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.25, что составляет приблизительно 78% вероятности. Победа «Метца» оценивается коэффициентом 11.2 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.80 (14%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Франции «Метц» — «ПСЖ»

Лига чемпионов на паузе. Парижане возвращаются к трудовым будням на внутренней арене. Пока получается заметно хуже обычного. Чемпионат приближается к экватору, а гегемон не находится на первом месте. Конфуз! Да, отставание от «Ланса» минимальное, а возможностей у нынешнего лидера гораздо меньше. Всё равно непривычно и напрягает. К тому же сзади вовсю подпирает «Марсель».

Подопечные Луиса Энрике могли лишиться лидерства заметно раньше, ведь осечек у них по осени хватало. Открыли Лигу 1 четырьмя победами, а дальше был отрезок с пятью потерями очков в 10 матчах. До какого-то момента конкуренты сами спотыкались и не спешили пользоваться щедростью. Однако после поражения во встрече с «Монако» (0:1) смельчак всё же нашёлся.

Понять тренерский штаб легко. Возможности отдохнуть и восстановиться летом не было, а ведь предыдущий сезон выдался крайне эмоциональным и утомительным. В Лиге чемпионов добились долгожданной победы. А вместо отдыха — участие в обновлённом клубном чемпионате мира. Лететь на другой континент, проводить там несколько недель. Предсезонная подготовка скомкалась, футболисты остались без вменяемого отпуска.

Дело даже не в моральной усталости. Всё просто: такой график стремительно повышает вероятность повреждений. Потому в первой части сезона Луис Энрике вовсю использует ротацию. В хоккее постоянные смены сочетаний называют «блендером», нечто похожее происходит и здесь. Речь не о паре-тройке изменений, обычно на лавке находятся человек пять из оптимального состава.

Потому в Лиге чемпионов парижане в порядке, а в Лиге 1 — как придётся. Впрочем, есть нюанс. Игра с «Метцем» закроет первую часть сезона на внутренней арене, следующий тур состоится в 2026 году. Значит, беречь силы больше незачем. Что обещает несчастным хозяевам долгие 90 минут. Вот ведь повезло попасть на обозлённого гранда!

В трёх предыдущих очных встречах гости победили с общим счётом 10:1. Добавим сюда нынешнее состояние «Метца», который находится в зоне вылета. Получим уверенную победу фаворита на классе с разницей в два-три мяча. А если хорошо пойдёт, то и побольше. На победу «ПСЖ» с форой (-2) дают 2.02. Мы же предлагаем взять П2 по итогам 30 минут за 2.08.

Коэффициент даже выше, а шансы на проход как будто получше. Исходим из того, что состав гостей окажется приближен к основному. И желания щекотать себе нервы перед паузой у них не появится. Агрессивное начало в надежде на быстрый гол, чтобы не тратить лишние силы во втором тайме. А там уже и отпуск близко!

Ставка: «ПСЖ» победит «Метц» в первые 30 минут за 2.08.