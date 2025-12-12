«Барселона» — «Осасуна». Без Хоттабыча здесь не обойтись

13 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет приблизительно 77% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 11.2 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.50 (15%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна»

Календарь в декабре становится чуточку проще, время от времени даже гранды получают возможность готовиться в недельном цикле. В некоторых странах — Франции, например — вообще уходят на небольшую паузу. А что — с Лигой чемпионов до второй половины января покончено, самое время устроить себе заслуженный отдых. Хотя бы небольшой.

В Испании такой роскоши футболисты не получат. Максимум — несколько дополнительных дней. Вот «Барселона», например, 9 декабря принимала «Айнтрахт», в субботу дома сыграет с «Осасуной». Затем аж восемь дней до выезда к пытающемуся залезть в чемпионскую гонку «Вильярреалу». И лишь после этого некое подобие перерыва. Вернутся на поле только 3 января, зато сразу в каталонском дерби с «Эспаньолом». А он нынче опасен.

В общем, это всё к чему. Стиль сине-гранатовых энергозатратен. Ханс-Дитер Флик, конечно, чуть сбавил обороты при прессинге. По собственным меркам. А вообще, уровень требований к физической готовности остаётся внушительным. Добавьте сюда пару серьёзных кадровых потерь в центре поля и плотный календарь. Что получится? Трудности, ошибки и потери концентрации.

К счастью, календарь великодушно подбросил «Осасуну», да ещё и на своём поле. Никаких перелётов, слабый соперник. Бьётся за выживание, причём без особых успехов. «Жирона» в последнее время ожила, так что памплонцам надо прибавлять. Иначе рискуют оказаться в Сегунде. На своём поле у них ещё что-то получается, а вот в гостях… Подобрать слова трудно. К счастью, для таких случаев существует статистика.

Восемь матчей на чужом поле. Ни единой победы. Два очка. Худший результат в Ла Лиге. Всего три забитых мяча. И нам при таких исходных данных предлагается поверить в интригу на «Камп Ноу»? Вряд ли, очень вряд ли. В футболе, конечно, всякое бывает, но без старика Хоттабыча здесь не обойтись. А ему в Испании делать нечего.

История противостояния добивает шансы аутсайдера. В пяти последних домашних матчах с «Осасуной» каталонцы непременно побеждали. 3:0, 1:0, 2:0, 1:0 и 4:0. «Барселона» умеет пропускать на ровном месте. Однако перед нами, похоже, идеальная возможность взять П1 всухую за 2.60. А если в оборону хозяев не верите, попробуйте П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.00. Коэффициент тоже хорош, зато подстрахуетесь на случай 3:1 или 2:1.

Ставка: «Барселона» победит «Осасуну» всухую за 2.60.