«Парма» — «Лацио». Вся надежда на Кубок Италии

13 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Парма» — «Лацио» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 3.60 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч 15 -го тура чемпионата Италии «Парма» — «Лацио»

«Парма» снова располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. Однако если в прошлом году удалось сохранить прописку в элите без особых нервов, то сейчас борьба за выживание проходит куда активнее. Достаточно сказать, что до недавних пор команда находилась в зоне вылета. И это при том, что проблем в Серии А нынче хватает у многих.

С большим трудом даются голы, а вылет нескольких исполнителей из основного состава существенно сказался на качестве игры. Оно и прежде не было выдающимся, зато организации и порядка хватало. А так просел уровень взаимопонимания, участились ошибки. Причём довольно глупые и обидные. Здесь потеряли, там недобрали, в паре игр откровенно не повезло.

«Парма» всегда цепляется до последнего. Никаких разгромных поражений, всегда рядом, сражается до финального свистка. В течение предыдущих недель пошёл хоть какой-то позитив. На выезде обыграли стоящую на вылет «Верону» (2:1) и опередили её в турнирной таблице, удачно съездили в Пизу. Уровень амбиций здесь скромный, однако команда знает себе цену.

«Лацио» продолжает барахтаться в середине турнирной таблицы. Расклад просчитывался ещё перед началом сезона. Слишком хороши для борьбы за выживание — сразу семь-восемь команд принципиально уступают по ресурсам и составу. В то же время трансферный бан не позволил приобрести нужных Маурицио Сарри игроков и вступить в борьбу с грандами.

Вот римляне и кукуют в пяти-семи очках от зоны еврокубков. Близок локоток, да не укусишь. Основная причина намекает на проблемы в предстоящей встрече. Речь об игре на чужом поле. Дома «Лацио» хорош, очки набирает исправно, забивает. На выезде — бледная тень. Всего одна победа за семь матчей! Три забитых мяча! Кошмар

И на таком фоне букмекеры выставляют коэффициент 1.83 на 1Х. Выполним проверку, изучив историю противостояния. После возвращения в Серию А соперники сошлись в Парме один раз, около года назад. Хозяева выиграли 3:1. А во втором круге, между прочим, выдали боевую ничью в Риме — 2:2. Так что не станем мудрить. Похоже, основной надеждой для гостей на сезон останется Кубок Италии.

Ставка: «Парма» не проиграет «Лацио» за 1.83.