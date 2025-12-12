Скидки
Парма — Лацио: прогноз и ставка на матч 13 декабря 2025 года

«Парма» — «Лацио». Вся надежда на Кубок Италии
Алексей Серяков
«Парма» — «Лацио»: прогноз на матч
Римляне не готовы сражаться за зону еврокубков в Серии А.

13 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Парма» — «Лацио» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 3.60 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч 15 -го тура чемпионата Италии «Парма» — «Лацио»

Италия — Серия А . 15-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Парма
Парма
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парма» снова располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. Однако если в прошлом году удалось сохранить прописку в элите без особых нервов, то сейчас борьба за выживание проходит куда активнее. Достаточно сказать, что до недавних пор команда находилась в зоне вылета. И это при том, что проблем в Серии А нынче хватает у многих.

С большим трудом даются голы, а вылет нескольких исполнителей из основного состава существенно сказался на качестве игры. Оно и прежде не было выдающимся, зато организации и порядка хватало. А так просел уровень взаимопонимания, участились ошибки. Причём довольно глупые и обидные. Здесь потеряли, там недобрали, в паре игр откровенно не повезло.

Вот римляне и кукуют в пяти-семи очках от зоны еврокубков. Близок локоток, да не укусишь. Основная причина намекает на проблемы в предстоящей встрече. Речь об игре на чужом поле. Дома «Лацио» хорош, очки набирает исправно, забивает. На выезде — бледная тень. Всего одна победа за семь матчей! Три забитых мяча! Кошмар

И на таком фоне букмекеры выставляют коэффициент 1.83 на 1Х. Выполним проверку, изучив историю противостояния. После возвращения в Серию А соперники сошлись в Парме один раз, около года назад. Хозяева выиграли 3:1. А во втором круге, между прочим, выдали боевую ничью в Риме — 2:2. Так что не станем мудрить. Похоже, основной надеждой для гостей на сезон останется Кубок Италии.

Ставка: «Парма» не проиграет «Лацио» за 1.83.

