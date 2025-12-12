«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Артета своё обязательно заберёт

Между соперниками пропасть как в таблице, так и в классе.

13 декабря в матче 16-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет приблизительно 89% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.75.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (13.12.2025)

Это тот случай, когда вывеска «первый против последнего» не нуждается в каких-то других обозначениях. «Арсенал» лидирует, а «Вулверхэмптон» приезжает в Лондон без побед и на серии из восьми поражений. Но парадокс в другом: именно в такие вечера фавориту легче всего потерять концентрацию — особенно если он слишком хорош в последнее время.

У Артеты кадровая головная боль тянется неделями. Вне игры Габриэл Магальяйнс, Кай Хаверц, Кристьян Москера и Макс Доумен. Риккардо Калафьори дисквалифицирован, а по Вильяму Салиба, Леандро Троссарду и Юрриену Тимберу — сплошные «если успеют, если пройдут тест». При этом по Деклану Райсу новости обнадёживающие: пропуск еврокубков связан с болезнью, а не с травмой, и его ждут к ближайшему туру АПЛ.

Но как ни странно, именно этот матч кажется для «Арсенала» максимально приятным. Во-первых, хозяева могут включить режим тотального давления через структуру и стандарты — даже без идеального состава сзади. Во-вторых, атака постепенно возвращает глубину: Букайо Сака и Эберечи Эзе могут вернуться в старт, а Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли только что подкрепили свою заявку голами в Лиге чемпионов.

У «Вулверхэмптона» свои проблемы, и они куда системнее. Да, Жоау Гомеш снова доступен после дисквалификации, но в Лондон не едет Маршалл Мунеци, а по ходу декабря у «волков» тянулась своя история с травмами — например, Родригу Гомеш продолжал восстановление после операции. В такой конфигурации гостям трудно одновременно и защищаться низко, и хоть как-то угрожать впереди.

Поэтому логика ставки проста: «Арсенал» обязан забрать три очка на классе, а «Вулверхэмптону» будет тяжело поддержать обмен голами. Самый рабочий сценарий — уверенная победа хозяев с двумя-тремя мячами разницы. «Канониры» – одни из лучших в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. А возвращаются в родные пенаты они после уверенной победы во встрече с «Брюгге». Настроение хорошее.

Ставка: «Арсенал» обыграет «Вулверхэмптон» с форой (-2) за 1.80.