История Салаха добавит огня: прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон 13 декабря 2025 года

«Ливерпуль» — «Брайтон». Смелость на «Энфилде»
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз на матч
Мерсисайдцы трещат по швам, а соперник не из робкого десятка.

13 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.72, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 4.98. Ничейный исход можно найти в линии за 4.32.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» (13.12.2025)

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Европейская победа в Милане над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов наверняка добавила «Ливерпулю» уверенности. Однако в чемпионате Англии у него всё по-прежнему нервно. Команда Арне Слота застряла в районе 10-го места, и любая осечка будет снова раздувать шум и разговоры вокруг. А они и без того громкие — ситуация вокруг Салаха стала отдельной сюжетной линией недели.

В прошлом туре английской Премьер-лиги египетского нападающего оставили на скамейке запасных. А на выезд к итальянскому гранду в еврокубке вообще не взяли. При этом сам форвард постом из тренажёрного зала в день игры недвусмысленно заявил о готовности. Неужели действующий чемпион Англии решил пойти по примеру мадридского «Реала», для которого скандалы стали привычным фоном?

Но, пожалуй, вернёмся к прогнозу. Ключевой момент — правый фланг хозяев. Фримпонг по-прежнему вне игры, а Брэдли дисквалифицирован на матч с «Брайтоном». Плюс Гакпо выбыл на несколько недель, Кьеза недавно пропускал из-за болезни. Получается, штабу придётся выравнивать баланс «на коленке». И это идеальная щель для соперника, который любит быстрые вертикальные атаки.

У «Брайтона» тоже хватает потерь: Марч и Уэбстер в списке травмированных, Митома там же (при этом клуб ранее давал понять, что тот близок к возвращению), отсутствует Милнер. Однако команда Хюрцелера не выглядит прибитой. Даже в тяжёлом матче с «Вест Хэмом» вытащила ничью, а в последние годы регулярно даёт бой мерсисайдцам и претендует на еврокубки. На «Энфилде» «чайки» почти наверняка рискнут — заплатками «Ливерпуля» надо пользоваться.

Пожалуй, логично ждать открытого футбола. Хозяева попробуют давить, потому что очки нужны им здесь и сейчас, а гости получат пространство за спинами и на флангах. При таком наборе вводных ставка «обе забьют» выглядит логичнее, чем гадание на чистый исход. Однако мы бы пошли дальше и попробовали взять индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1 гола. Букмекеры, кажется, забыли, что «Ливерпуль» пропустил 10 мячей за пять последних туров АПЛ.

Ставка: индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1 гола в матче с «Ливерпулем» за 1.81.

