«Атлетико» — «Валенсия». «Метрополитано» не прощает слабость

13 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги встретятся мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Валенсия» 13 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 77% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Прогноз на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Валенсия» (13.12.2025)

«Атлетико» подходит к 16-му туру Примеры в роли охотника, которому нельзя терять темп. Четвёртое место и 31 очко — слишком солидно, чтобы разбрасываться домашними матчами. Но и слишком хрупко, чтобы закрывать глаза на девятиочковый отрыв от лидера. «Валенсия» же балансирует рядом с зоной риска — 16-я строчка давит на голову и штабу, и футболистам.

Главный козырь Диего Симеоне — «Метрополитано». Дома «матрасники» берут очки пачками, а у «Валенсии» на выезде — хроническая нехватка всего: и результата, и голов, и уверенности. В такой конфигурации матч часто решается не красотой своего содержания, а качеством первого удара по болевой точке соперника. И у фаворита оружие есть.

Психологически момент за хозяев. В Лиге чемпионов «Атлетико» вытащил 3:2 с ПСВ. А голы Хулиана Альвареса и Александера Сёрлота — именно тот сигнал, который Симеоне ждёт перед возвращением на внутреннюю арену в Ла Лигу. Да, календарь плотный, но победы такого типа обычно добавляют команде твёрдости в ногах.

У «Атлетико» есть минусы по части кадров, но не критические для домашнего матча. Маркос Льоренте и Хосе Хименес вне игры, Алекс Баэна — под оценкой, а Клеман Ленгле должен вернуться в обойму. При этом даже без части опций у Симеоне всё равно остаётся хороший выбор в атаке — и это важно против «Валенсии», которая приезжает латать оборону «на коленке».

В таких условиях логично, что «Валенсия» попробует перестроения в защитной линии и будет искать нестандартные сочетания. Отсюда и читаемый рисунок. «Атлетико» будет давить темпом и шириной, вскрывая зоны за счёт рывков и подачи на Сёрлота, а также через решения Гризманна между линиями. Гостям остаётся надежда на редкие полуслучайные эпизоды. Но без привычной структуры и с пробоинами это слишком тонкий фундамент.

Поэтому ставка здесь будет на контроль. Контроль со стороны хозяев. «Атлетико», который пропустил только шесть голов за восемь домашних матчей в чемпионате Испании, обязан забирать предстоящую встречу с аутсайдером. «Валенсии» же будет сложно дотянуться даже до одного гола, если мадридцы не подарят его сами. Берём П1 всухую.

Ставка: «Атлетико» обыграет «Валенсию» всухую за 2.05.