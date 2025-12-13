«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». В топ-4 АПЛ пока рановато

14 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск

Коэффициенты на матч Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 14 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» (14.12.2025)

«Кристал Пэлас» к этому туру подходит в статусе реальной силы, с которой стоит считаться. Победа над «Фулхэмом» (2:1) подняла команду в топ-4 АПЛ, где в отсутствие класса без характера не обойтись. Как видно, характер на месте, поздний гол Гехи в матче с «дачниками» как подпись. Но есть нюанс, который ломает картину: декабрь превратился в марафон. Встреча с «Сити» станет четвёртой за последние 12 дней.

Самое неприятное для «орлов» — потери именно в тех линиях, где у них обычно рождается и развивается темп игры. Гласнер подтвердил: Муньос уходит на операцию на колене и выбывает на несколько недель. Плюс Матета дали паузу из-за небольшой проблемы с коленом, нагрузку приходится дозировать. В такой конфигурации «Пэлас» проще стать командой моментов, чем командой стабильного давления.

А вот «Манчестер Сити» приезжает с правильной эмоцией в Лондон. В Лиге чемпионов «горожане» забрали важнейшую победу у «Реала» (2:1), а Эрлинг Холанд снова отметился на топ-уровне. Показательно, что футболисты умеют добавлять по ходу встреч — и в таких выездных матчах это часто спасение. Если переждал стартовый шум «Селхёрста», а потом включил своё качество, жить можно.

Парадокс в том, что «Пэлас» научился кусать «Сити». Вспомните хотя бы майский финал Кубка Англии. Но конкретно сейчас календарь и травмы слишком не вовремя. Без Муньоса проседает правая бровка и объём, а если Матета окажется не готов на 90 минут, то угроза в штрафной станет эпизодической. При таких раскладах «Сити», который на день раньше играл в Лиге чемпионов, будет легче контролировать ритм.

У Гвардиолы тоже не идеальная картинка по здоровью своих подопечных. Родри совсем недавно точно был вне игры, а сроки возвращения обозначались осторожно. Но даже без идеальной версии центра «Манчестер Сити» остаётся командой, которая чаще других выигрывает подобные матчи-экзамены. В том числе за счёт класса в решающих отрезках.

Ставка: «Сити» обыграет «Пэлас» за 1.96.