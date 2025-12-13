«Сандерленд» — «Ньюкасл». Этого матча ждали больше девяти лет

14 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Сандерленд» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Ньюкасл» 14 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.25, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ньюкасл» (14.12.2025)

Это тот случай, когда таблица и форма отходят на второй план. Возвращение Тайн-Уирского дерби в АПЛ получается громким. «Сандерленд» идёт девятым и находится на очко выше «Ньюкасла». Выходит, что на кону не только северо-восточная корона, но и очень конкретные турнирные амбиции. Таблица крайне плотная, все хотят в еврокубки.

У хозяев есть чёткий почерк Ле Бриса: дисциплина, структура, терпение. Однако кадрово на флангах и в опорной зоне сейчас больнее всего. В списке травм у «Сандерленда» значатся Диарра с Рейнилду, плюс не будет О'Найена из-за удаления. При таком раскладе станет проще удерживать компактность, чем стабильно убегать в быстрые атаки.

У «Ньюкасла» свои проблемы — и тоже в обороне. По данным английской Премьер-лиги, вне игры и под вопросом Ботман, Триппьер, Крафт, Поуп, Осула, а ещё у Жоэлинтона отмечается проблема с пахом. Но при этом у Эдди Хау есть план B впереди. Уисса восстановился после травмы колена и постепенно набирает, а Гордон и Гимарайнс ярко проявляют себя даже в Лиге чемпионов.

Тактика читается примерно так: «Сандерленд» постарается закрыть центр и вынудить соперника грузить с флангов, а «Ньюкасл» будет давить темпом и стандартами, где у Гимарайнса и компании есть преимущество в качестве. При этом «сороки» в этом сезоне слишком часто дают соперникам вернуться в игру, а в дерби такое обычно наказывается моментально.

Отсюда и выбор ставки. Победа гостей выглядит логично по классу, однако наиболее рабочий сценарий — обмен голами. Оборона у обеих сторон сейчас не в идеальном состоянии, эмоции зашкаливают, а один эпизод способен перевернуть всё. Всё-таки подобного дерби в АПЛ не было с марта 2016 года, фанаты соскучились. Плюс не стоит отдавать полное преимущество гостям, ведь они на неделе потратили силы на еврокубки.

Ставка: обе забьют в дерби «Сандерленд» — «Ньюкасл» за 1.74.