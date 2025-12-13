«Алавес» — «Реал». А в голове сидит «Манчестер Сити»

После битвы с Гвардиолой мадридцев ждёт выезд к одной из самых неприятных команд Ла Лиги.

14 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Алавес» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мендиссороса» в Витории. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Алавес» — «Реал» 14 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 62% вероятности. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 5.90 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид

Лига чемпионов ушла на паузу до середины января. Самое время ускориться на внутренней арене, а потом получить несколько дней выходных. При таком плотном графике этого совсем мало, но профессиональным футболистам выбирать нынче не приходится. «Реал» в среду принял «Манчестер Сити», а теперь с горя постарается закусить скромным «Алавесом».

Лимит ошибок на первый круг подопечные Хаби Алонсо давно выбили. И ведь имели преимущество в пять очков после победы в «класико»! А дальше началась возня с недовольством Винисиуса, возвращение Биллингема нарушило баланс в середине поля, всё чаще подводил прессинг. Три ничьих подряд сильно испортили прогноз погоды: было +5°C, стало -4°C. Бррр! Для теплолюбивого Мадрида многовато. А «Барселона», как назло, повадилась забивать пачками и штамповать победы.

В общем, особых вариантов у мадридцев нет. Ещё одна-две оплошности — и для борьбы за титул потребуется натуральное чудо. До конца календарного года остались два матча — «Алавес» с «Севильей». По старой памяти второе имя звучит громче, однако первый соперник куда более опасен. Особенно на своём поле. Достаточно заглянуть в турнирную таблицу.

Там клуб из Витории располагается в верхней половине. Объективно ресурсов для зоны еврокубков недостаточно, однако отставание не такое большое. Так что ещё несколько недель, пожалуй, можно помечтать. Один из главных козырей — надёжная защита, пропускают чуть больше одного мяча за игру. Для середняка Ла Лиги показатель замечательный.

На своём поле потерпели только два поражения, оба с разницей в один мяч. 0:1 с «Сельтой» и 1:2 – с «Севильей». Тут надо бы добавить, что та самая серия «Реала» из трёх ничьих случилась как раз в гостях. Забивают мадридцы на выезде исправно, но и сами пропускают подозрительно часто. Очные встречи тоже намекают на трудности.

В минувшем сезоне выезд в Виторию обернулся трудовой победой 1:0. В позапрошлом году были те же 1:0. Добавим сюда усталость после битвы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, которая состоялась в среду. А ведь «Алавес» готовился в недельном цикле. И получим тотал меньше 3 голов за 1.72 — надёжный вариант для ставки.

Потеря очков на фоне плотного графика и опасного соперника вполне вероятна. Однако положение в турнирной таблице не оставляет места для осечки. Если верите в характер мадридцев, рассмотрите П2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.40. Он им понадобится.

Ставка: тотал меньше 3 голов в матче «Алавес» — «Реал» за 1.70.