Шестая очная ничья: прогноз на Болонья — Ювентус 14 декабря 2025 года

«Болонья» — «Ювентус». Как такое возможно?!
Алексей Серяков
«Болонья» — «Ювентус»: прогноз на матч
Комментарии
Пять последних очных встреч завершились результативными ничьими.

14 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Болонья» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус» 14 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 36% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус»

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очень интересная встреча. Сразу на нескольких уровнях. Во-первых, статус: речь идёт как минимум о претендентах на зону Лиги чемпионов. Которые, разумеется, рассчитывают на большее, хотя на сегодняшний день объективно уступают паре-тройке команд. Расстояние между командами минимальное, победа в очном противостоянии произведёт рокировку.

Во-вторых, один из самых многообещающих представителей итальянского тренерского цеха против заслуженного ветерана. Хозяевами руководит Винченцо Итальяно, ставящий симпатичный футбол с владением мячом даже при ограниченных ресурсах. У гостей на тренерском мостике — Лучано Спаллетти. А он в футболе повидал, кажется, абсолютно всё. Вот экстренно приехал в Турин — и коллектив встрепенулся за полтора месяца.

В-третьих. И это, пожалуй, самое главное. История противостояния выглядит удивительно даже по меркам чемпионата Италии, где традиционно самая низкая результативность среди ведущих первенств Европы, а мирные исходы попадаются особенно часто. Увидеть закрытый футбол и один-два гола в битве топ-клубов для Серии А — дело житейское.

А у «Болоньи» с «Ювентусом» свой подход. Они сыграли вничью пять раз подряд. Серия началась ещё весной 2023 года. 2,5 года назад! И ведь скучных нулей ни разу не было, всякий раз забивали обе команды. Порой получалось особенно весело: 3:3 во втором круге сезона-2023/2024, 2:2 — полгода спустя. Чем больше всматриваешься в нынешнее состояние соперников, тем сильнее понимаешь, что они более чем стоят друг друга.

После чего видишь коэффициент 3.30 на лобовую ничью. И знаете — пройти мимо сложно. Но если вы не верите в такие совпадения и предпочитаете классическую статистику с регрессом к среднему значению, рассмотрите голы в обе стороны за крепкий коэффициент 1.90. Команды забивают не так много, зато исправно. Для нулей потребуются подвиги голкиперов.

Ставка: ничья в матче «Болонья» — «Ювентус» за 3.30.

