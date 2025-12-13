«Марсель» — «Монако». Головин готовится к отпуску

14 декабря в матче 16-го тура французской Лиги 1 встретятся «Марсель» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 14 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 1.87, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.05 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако»

Однозначно главное событие тура во французской Лиге 1. Соперники входят в группу преследователей двух беглецов, хотя положение существенно разнится. Хозяева возглавляют погоню: набрали 29 очков за 15 туров, располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Гости её замыкают — только 23 очка, седьмое место и никакой стабильности.

Монегаски потерпели аж четыре поражения в пяти предыдущих турах чемпионата Франции, хотя до того спокойно входили в тройку сильнейших. Тренера уже поменяли, международную паузу пережили. Лучше не стало. Игра на два фронта даётся с колоссальным трудом. Если в менее престижных еврокубках можно проводить ротацию без ущерба для результата, с Лигой чемпионов такое не прокатит.

А теперь – самое замечательное. Единственные очки на указанном отрезке были добыты… с «ПСЖ» (1:0). Хлопнули действующего чемпиона, а Александр Головин отметился результативной передачей. Возрождение, снова опасны? Как бы не так. В следующем же туре не смогли забить крепкому середняку «Бресту» (0:1). В общем, ставить на исход не рекомендуем.

А как же «Марсель»? А «Марсель» перед уходом на зимнюю паузу тоже штормит. Могли бы повторить подвиг «Ланса» и тоже обойти «ПСЖ», но дрогнули два раза подряд. Сыграли вничью с «Тулузой» (2:2), а следом уступили прямому конкуренту «Лиллю» (0:1). Похоже, эмоциональное состояние у обеих сторон далеко от оптимального, так что случиться может всякое. К тому же соперники на неделе отметились в еврокубках, устали.

Монегаски принимали «Галатасарай» во вторник, а южане в тот же день посетили Бельгию. Времени на восстановление у них было поровну, тут всё честно. На наш взгляд, планка тотала чрезмерно завышена. Впереди зимняя пауза, обе команды «наелись» и сбились с ритма. Уходить на перерыв после поражения от прямого конкурента вряд ли захотят. А улучшить себе настроение победой в 1/32 финала Кубка (матчи пройдут через неделю) с проходными соперниками едва ли удастся.

А значит, игра может получиться сравнительно осторожной. Не на 0:0, конечно, мы же не в Италии и не в ФНЛ. Но что-то в духе 1:1 или 2:0 тут вполне вероятно. Между тем даже на тотал меньше 3.5 гола выставлен приличный коэффициент 1.70. А тотал меньше 3 мячей вовсе можно взять за 2.12. Любопытно.

Ставка: тотал меньше 3 мячей в матче «Марсель» — «Монако» за 2.12.