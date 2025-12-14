«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ни конца ни края

15 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Борнмут» 15 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 3.85 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (23%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» сверкнул в октябре, выдал серию из трёх побед в чемпионате Англии и подобрался к зоне Лиги чемпионов. После чего утомился и решил вернуться к более привычному образу жизни. Повадился сорить очками налево и направо. Подопечные Рубена Аморима выдали отрезок из одной победы за пять туров АПЛ, да и та состоялась благодаря голам со стандартов. На выезде одолели «Кристал Пэлас» (2:1).

Естественно, после такого мечты о возвращении в Лигу чемпионов пришлось отложить. Шутка ли — в какой-то момент опустились во вторую половину турнирной таблицы. Всё это без участия в еврокубках, то есть с куда более свободным календарём и куда большим количеством времени на восстановление с тренировками. Ситуация, конечно, получше, чем в прошлом сезоне. Но ведь и отмазаться Лигой Европы возможности не будет.

Вот и сейчас «Манчестер Юнайтед» готовился в недельном графике. 8 декабря разнесли абсолютно худший клуб чемпионата Англии «Вулверхэмптон» (4:1), теперь примут «Борнмут». Тот нынче находится в глубоком кризисе, хотя на старте сезона влюблял нейтральных болельщиков высоким прессингом, интенсивностью и внушительной результативностью. Ну и стабильным набором очков, разумеется.

Видимо, интенсивность оказалась чрезмерной. Несколько травм, проблемы с мышечными повреждениями, вынужденные перестановки. Результаты просели, уверенность пропала. В Манчестер «Борнмут» приедет с серией из шести матчей без побед. Предыдущий успех состоялся аж в октябре, когда дома справились с «Ноттингем Форест» (2:0). Соперник на тот момент влачил жалкое существование.

С тех пор всего две ничьих при четырёх поражениях, хотя календарь сложно назвать страшным. «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «Челси», остальные – середняки да аутсайдеры. Сразу скажем, что манкунианцы часто допускают осечки с «Борнмутом». Всего одна победа в пяти последних очных встречах, хоть и крайне убедительная (4:1).

Второй момент: подопечные Рубена Аморима исправно чудят в обороне, а соперник при всех своих проблемах на чужом поле забивает даже активнее. Между прочим, 11 мячей за семь игр. Так что ИТБ 1 гола «Борнмута» за 1.72 выглядит надёжно. В пяти предыдущих случаях «МЮ» от «вишен» пропускал. Да и вообще манкунианцы поразительно нестабильны. За мощной игрой часто идёт неудачная.

Ставка: ИТБ 1 гола «Борнмута» за 1.72.