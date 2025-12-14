«Райо Вальекано» — «Бетис». Задачка посложнее «Барселоны»

15 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Райо Вальекано» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Бетис» 15 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо Вальекано» предлагается с коэффициентом 2.42, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 2.95 (33%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Бетис»

Не взлетим, так хоть поплаваем. Примерно под таким девизом проходит жизнь «Бетиса» под руководством опытнейшего Мануэля Пеллегрини. Одна из самых бодрых и задиристых команд чемпионата Испании с узнаваемым футболом. В обороне не отсиживается, игру не сушит, кукурузу не охраняет. Действует от себя, стремится забивать. Даже если здравый смысл советует поступить иначе.

Порой, конечно, за такой подход приходится платить. Вот, например, 6 декабря разозлили на своём поле «Барселону». Мало того, что вышли показывать смелый футбол. Ещё и открыли счёт на шестой минуте. Каталонцы даже без Гави сейчас гораздо опаснее, чем месяца полтора назад. Такой наглости не стерпели и взялись за дело.

К 40-й минуте вели 4:1, на исходе часа игры затолкали пятый. Севильцы, разумеется, ничуть не поникли. До последнего лезли вперёд. Забили два мяча в концовке, оформили вполне приличный счёт 3:5. Во-первых, было весело и красиво. Во-вторых, такие случаи довольно редки. До того же визита сине-гранатовых, например, была серия из четырёх матчей без поражений.

А самое главное — результаты остаются более чем приемлемыми. Взгляните на турнирную таблицу. «Бетис» находится среди лидеров второй волны. Четвёрка сильнейших оформила задел, хотя «Вильярреал» в ближайшее время может отвалиться. За ними сразу несколько претендентов на пятую строчку. Которая вполне способна вывести в Лигу чемпионов.

Красота же! Красивый и эффективный футбол — убойное сочетание. Правда, впереди в каком-то смысле даже более сложное испытание, чем визит «Барселоны». Предстоит посетить Мадрид ради встречи с «Райо Вальекано». Звучит, может, не шибко пугающе. Но речь про одну из самых сухих и закрытых команд Ла Лиги. Пропускает примерно по одному мячу за игру, уверенно идёт в серединке.

В шести домашних матчах у «Райо» всего одна победа. Казалось бы — посмотри на линию, поблагодари букмекеров за щедрость и ставь на гостей. Увы, есть нюанс. Он заключается в разнице забитых и пропущенных мячей. 4:4. За шесть игр! Для сравнения, у «Бетиса» в семи выездных встречах 11:8. Классическая история про косу и камень.

Лезть в исход довольно опасно, разве что с подстраховкой. Победа «Бетиса» с нулевой форой идёт за 2.15 — хороший вариант. Альтернатива — ИТБ 1 гола гостей за 1.72. «Райо» чрезвычайно надёжен, но если кто и сможет расшатать эти оборонительные укрепления, то как раз подопечные Мануэля Пеллегрини.

Ставка: победа «Бетиса» с нулевой форой за 2.15.