АПЛ: беспощадный «Арсенал», скандальный «Ливерпуль» и удивительный «Эвертон»

Очередные туры общего этапа еврокубковых соревнований отгремели, пришла традиционная пора возвращаться на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге горят свои страсти. Сегодня, 13 декабря, состоятся некоторые матчи 16-го тура. Выбрали самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Это тот случай, когда вывеска «первый против последнего» не нуждается в каких-то других обозначениях. «Арсенал» лидирует, а «Вулверхэмптон» приезжает в Лондон без побед и на серии из восьми поражений. Но парадокс в другом: именно в такие вечера фавориту легче всего потерять концентрацию — особенно если он слишком хорош в последнее время.

Но, как ни странно, именно этот матч кажется для «Арсенала» максимально приятным. Во-первых, хозяева могут включить режим тотального давления через структуру и стандарты — даже без идеального состава сзади. Во-вторых, атака постепенно возвращает глубину. А у «Вулверхэмптона» свои проблемы, и они куда системнее. Травмы плюс игровые сложности.

Логика ставки проста: «Арсенал» обязан забрать три очка на классе, а «Вулверхэмптону» будет тяжело поддержать обмен голами. Самый рабочий сценарий — уверенная победа хозяев с двумя-тремя мячами разницы. «Канониры» – одни из лучших в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. А возвращаются в родные пенаты они после уверенной победы во встрече с «Брюгге» (3:0). Настроение хорошее и даже немножко безжалостное.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон»

Европейская победа в Милане над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов наверняка добавила «Ливерпулю» уверенности. Однако в чемпионате Англии у него всё по-прежнему нервно. Команда Арне Слота застряла в районе 10-го места, и любая осечка будет снова раздувать шум и разговоры вокруг. А они и без того громкие — ситуация вокруг Салаха стала отдельной сюжетной линией недели.

Ключевой момент — правый фланг хозяев. Фримпонг по-прежнему вне игры, а Брэдли дисквалифицирован на матч с «Брайтоном». У «Брайтона» тоже хватает потерь, однако команда Хюрцелера не выглядит прибитой. Даже в тяжёлом матче с «Вест Хэмом» вытащила ничью, а в последние годы регулярно даёт бой мерсисайдцам и претендует на еврокубки.

Пожалуй, логично ждать открытого футбола. Хозяева попробуют давить, потому что очки нужны им здесь и сейчас, а гости получат пространство за спинами и на флангах. При таком наборе вводных ставка «обе забьют» выглядит логичнее, чем гадание на чистый исход. Однако мы бы пошли дальше и попробовали взять индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1 гола. Букмекеры, кажется, забыли, что «Ливерпуль» пропустил 10 мячей за пять последних туров АПЛ.

Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»

У «Челси» тяжёлый отрезок. После эмоциональной ничьей с «Арсеналом» в меньшинстве последовали болезненное поражение в матче с «Лидсом» (1:3), безголевая ничья с «Борнмутом» (0:0) и упущенные очки с «Аталантой» (1:2) в Лиге чемпионов, хотя команда Энцо Марески опять вела по ходу матча. Лондонцы много контролируют мяч, но в декабре всё чаще платят за потерю концентрации после перерыва и неидеальную структуру обороны.

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса, кажется, выздоровел — подкрался к зоне еврокубков, но главное – обрёл внятное лицо. «Ириски» обыграли на выезде «Борнмут» (1:0), затем уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялись в верхнюю часть таблицы. Команда выглядит типичным мойесовским проектом: плотные линии, мощный центр и опасность при стандартах. Да и кадровая ситуация у гостей более управляемая.

С учётом формы «Челси» после тяжёлого выезда в Бергамо, отсутствия Кайседо в опорной зоне и текущего тонуса гостей логично ждать обмена голами. Лондонцы дома почти всегда создают моменты – достаточно вспомнить три гола «Барселоне», однако и пропускают регулярно. А «Эвертон» Мойеса сейчас выглядит достаточно зрелым, чтобы забить хотя бы со стандарта или после быстрой контратаки.

Экспресс на матчи АПЛ 13 декабря 2025 года

Ставка 1: «Арсенал» обыграет «Вулверхэмптон» с форой (-2) за 1.80.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1 гола в матче с «Ливерпулем» за 1.81.

Ставка 3: обе забьют в матче «Челси» — «Эвертон» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.81 х 1.85 = 6.02.