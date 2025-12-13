«ПСЖ» хочет на каникулы, «Барселона» отрицает волшебство: экспресс на футбол

Еврокубковые баталии позади, возвращаемся к клубным делам. Сегодня, 13 декабря, зарубежный футбол подготовил много интересного. Выбрали несколько ярких вывесок и составили экспресс.

Прогноз на матч «Метц» — «ПСЖ»

График топ-клуба стремительно повышает вероятность повреждений. Потому в первой части сезона Луис Энрике вовсю использует ротацию. И потому в Лиге чемпионов парижане в порядке, а в Лиге 1 — как придётся. Впрочем, есть нюанс. Игра с «Метцем» закроет первую часть сезона на внутренней арене, следующий тур состоится в 2026 году. Значит, беречь силы больше незачем. Что обещает несчастным хозяевам долгие 90 минут. Вот ведь повезло попасть на обозлённого гранда!

В трёх предыдущих очных встречах гости победили с общим счётом 10:1. Добавим сюда нынешнее состояние «Метца», который находится в зоне вылета. Получим уверенную победу фаворита на классе с разницей в два-три мяча. А если хорошо пойдёт, то и побольше. На победу «ПСЖ» с форой (-2) дают 2.02. Мы же предлагаем взять П2 по итогам 30 минут за 2.08.

Коэффициент даже выше, а шансы на проход как будто получше. Исходим из того, что состав гостей окажется приближен к основному. И желания щекотать себе нервы перед паузой у них не появится. Агрессивное начало в надежде на быстрый гол, чтобы не тратить лишние силы во втором тайме. А там уже и отпуск близко!

Прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна»

Стиль сине-гранатовых энергозатратен. Ханс-Дитер Флик, конечно, чуть сбавил обороты при прессинге. По собственным меркам. А вообще, уровень требований к физической готовности остаётся внушительным. Добавьте сюда пару серьёзных кадровых потерь в центре поля и плотный календарь. Что получится? Трудности, ошибки и потери концентрации.

К счастью, календарь великодушно подбросил «Осасуну», да ещё и на своём поле. Никаких перелётов, слабый соперник. Бьётся за выживание, причём без особых успехов. «Жирона» в последнее время ожила, так что памплонцам надо прибавлять. Иначе рискуют оказаться в Сегунде. На своём поле у них ещё что-то получается, а вот в гостях… Подобрать слова трудно.

К счастью, есть статистика. Восемь матчей на чужом поле. Ни единой победы. Два очка. Худший результат в Ла Лиге. Всего три забитых мяча. И нам при таких исходных данных предлагается поверить в интригу на «Камп Ноу»? Вряд ли, очень вряд ли. В футболе, конечно, всякое бывает, но без старика Хоттабыча здесь не обойтись. А ему в Испании делать нечего.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия»

«Атлетико» подходит к 16-му туру Примеры в роли охотника, которому нельзя терять темп. Четвёртое место и 31 очко — слишком солидно, чтобы разбрасываться домашними матчами. Но и слишком хрупко, чтобы закрывать глаза на девятиочковый отрыв от лидера. «Валенсия» же балансирует рядом с зоной риска — 16-я строчка давит на голову и штабу, и футболистам.

Главный козырь Диего Симеоне — «Метрополитано». Дома «матрасники» берут очки пачками, а у «Валенсии» на выезде хроническая нехватка всего: и результата, и голов, и уверенности. В такой конфигурации матч часто решается не красотой своего содержания, а качеством первого удара по болевой точке соперника. И у фаворита оружие есть.

Психологический момент за хозяев. В Лиге чемпионов «Атлетико» вытащил 3:2 с ПСВ. А голы Хулиана Альвареса и Александера Сёрлота — именно тот сигнал, который Симеоне ждёт перед возвращением на внутреннюю арену в Ла Лигу. Да, календарь плотный, но победы такого типа обычно добавляют команде твёрдости в ногах. Поэтому ставка здесь будет на контроль. Контроль со стороны хозяев. «Валенсии» будет сложно дотянуться даже до одного гола, если мадридцы не подарят его сами. Берём П1 всухую.

Прогноз на матч «Парма» — «Лацио»

«Парма» борется за выживание и всегда цепляется до последнего. Никаких разгромных поражений, всегда рядом, сражается до финального свистка. В течение предыдущих недель пошёл хоть какой-то позитив. На выезде обыграли стоящую на вылет «Верону» (2:1) и опередили её в турнирной таблице, удачно съездили в Пизу. Уровень амбиций здесь скромный, однако команда знает себе цену.

«Лацио» продолжает барахтаться в середине турнирной таблицы. Расклад просчитывался ещё перед началом сезона. Слишком хороши для борьбы за выживание — сразу семь-восемь команд принципиально уступают по ресурсам и составу. В то же время трансферный бан не позволил приобрести нужных Маурицио Сарри игроков и вступить в борьбу с грандами.

Вот римляне и кукуют в пяти-семи очках от зоны еврокубков. Близок локоток, да не укусишь. Дома «Лацио» хорош, очки набирает исправно, забивает. На выезде — бледная тень. Всего одна победа за семь матчей! Три забитых мяча! Кошмар. И на таком фоне букмекеры выставляют коэффициент 1.83 на 1Х. Похоже, основной надеждой для гостей на сезон останется Кубок Италии.

Экспресс на футбол 13 декабря 2025 года

Ставка 1: «ПСЖ» победит «Метц» в первые 30 минут за 2.08.

Ставка 2: «Барселона» победит «Осасуну» всухую за 2.60.

Ставка 3: «Атлетико» обыграет «Валенсию» всухую за 2.05.

Ставка 4: «Парма» не проиграет «Лацио» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.08 х 2.60 х 2.05 х 1.83 = 20.2.