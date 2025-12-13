Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Барселона — Осасуна: прогноз и ставка на матч 13 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, состава, голы, счёт, эфир

«ПСЖ» хочет на каникулы, «Барселона» отрицает волшебство: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на футбол 13 декабря 2025 года
Комментарии
А «Лацио» отпустил ситуацию в Серии А.

Еврокубковые баталии позади, возвращаемся к клубным делам. Сегодня, 13 декабря, зарубежный футбол подготовил много интересного. Выбрали несколько ярких вывесок и составили экспресс.

Прогноз на матч «Метц» — «ПСЖ»

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

График топ-клуба стремительно повышает вероятность повреждений. Потому в первой части сезона Луис Энрике вовсю использует ротацию. И потому в Лиге чемпионов парижане в порядке, а в Лиге 1 — как придётся. Впрочем, есть нюанс. Игра с «Метцем» закроет первую часть сезона на внутренней арене, следующий тур состоится в 2026 году. Значит, беречь силы больше незачем. Что обещает несчастным хозяевам долгие 90 минут. Вот ведь повезло попасть на обозлённого гранда!

В трёх предыдущих очных встречах гости победили с общим счётом 10:1. Добавим сюда нынешнее состояние «Метца», который находится в зоне вылета. Получим уверенную победу фаворита на классе с разницей в два-три мяча. А если хорошо пойдёт, то и побольше. На победу «ПСЖ» с форой (-2) дают 2.02. Мы же предлагаем взять П2 по итогам 30 минут за 2.08.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной

Коэффициент даже выше, а шансы на проход как будто получше. Исходим из того, что состав гостей окажется приближен к основному. И желания щекотать себе нервы перед паузой у них не появится. Агрессивное начало в надежде на быстрый гол, чтобы не тратить лишние силы во втором тайме. А там уже и отпуск близко!

Прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна»

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стиль сине-гранатовых энергозатратен. Ханс-Дитер Флик, конечно, чуть сбавил обороты при прессинге. По собственным меркам. А вообще, уровень требований к физической готовности остаётся внушительным. Добавьте сюда пару серьёзных кадровых потерь в центре поля и плотный календарь. Что получится? Трудности, ошибки и потери концентрации.

К счастью, календарь великодушно подбросил «Осасуну», да ещё и на своём поле. Никаких перелётов, слабый соперник. Бьётся за выживание, причём без особых успехов. «Жирона» в последнее время ожила, так что памплонцам надо прибавлять. Иначе рискуют оказаться в Сегунде. На своём поле у них ещё что-то получается, а вот в гостях… Подобрать слова трудно.

К счастью, есть статистика. Восемь матчей на чужом поле. Ни единой победы. Два очка. Худший результат в Ла Лиге. Всего три забитых мяча. И нам при таких исходных данных предлагается поверить в интригу на «Камп Ноу»? Вряд ли, очень вряд ли. В футболе, конечно, всякое бывает, но без старика Хоттабыча здесь не обойтись. А ему в Испании делать нечего.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия»

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» подходит к 16-му туру Примеры в роли охотника, которому нельзя терять темп. Четвёртое место и 31 очко — слишком солидно, чтобы разбрасываться домашними матчами. Но и слишком хрупко, чтобы закрывать глаза на девятиочковый отрыв от лидера. «Валенсия» же балансирует рядом с зоной риска — 16-я строчка давит на голову и штабу, и футболистам.

Главный козырь Диего Симеоне — «Метрополитано». Дома «матрасники» берут очки пачками, а у «Валенсии» на выезде хроническая нехватка всего: и результата, и голов, и уверенности. В такой конфигурации матч часто решается не красотой своего содержания, а качеством первого удара по болевой точке соперника. И у фаворита оружие есть.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

Психологический момент за хозяев. В Лиге чемпионов «Атлетико» вытащил 3:2 с ПСВ. А голы Хулиана Альвареса и Александера Сёрлота — именно тот сигнал, который Симеоне ждёт перед возвращением на внутреннюю арену в Ла Лигу. Да, календарь плотный, но победы такого типа обычно добавляют команде твёрдости в ногах. Поэтому ставка здесь будет на контроль. Контроль со стороны хозяев. «Валенсии» будет сложно дотянуться даже до одного гола, если мадридцы не подарят его сами. Берём П1 всухую.

Прогноз на матч «Парма» — «Лацио»

Италия — Серия А . 15-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Парма
Парма
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парма» борется за выживание и всегда цепляется до последнего. Никаких разгромных поражений, всегда рядом, сражается до финального свистка. В течение предыдущих недель пошёл хоть какой-то позитив. На выезде обыграли стоящую на вылет «Верону» (2:1) и опередили её в турнирной таблице, удачно съездили в Пизу. Уровень амбиций здесь скромный, однако команда знает себе цену.

«Лацио» продолжает барахтаться в середине турнирной таблицы. Расклад просчитывался ещё перед началом сезона. Слишком хороши для борьбы за выживание — сразу семь-восемь команд принципиально уступают по ресурсам и составу. В то же время трансферный бан не позволил приобрести нужных Маурицио Сарри игроков и вступить в борьбу с грандами.

Вот римляне и кукуют в пяти-семи очках от зоны еврокубков. Близок локоток, да не укусишь. Дома «Лацио» хорош, очки набирает исправно, забивает. На выезде — бледная тень. Всего одна победа за семь матчей! Три забитых мяча! Кошмар. И на таком фоне букмекеры выставляют коэффициент 1.83 на 1Х. Похоже, основной надеждой для гостей на сезон останется Кубок Италии.

Экспресс на футбол 13 декабря 2025 года

  • Ставка 1: «ПСЖ» победит «Метц» в первые 30 минут за 2.08.
  • Ставка 2: «Барселона» победит «Осасуну» всухую за 2.60.
  • Ставка 3: «Атлетико» обыграет «Валенсию» всухую за 2.05.
  • Ставка 4: «Парма» не проиграет «Лацио» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.08 х 2.60 х 2.05 х 1.83 = 20.2.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android